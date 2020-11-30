https://ria.ru/20201130/vulkan-1586972702.html
В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло
В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло
Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает газета Tempo со ссылкой на региональное управление по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:49
2020-11-30T14:49
2020-11-30T14:49
индийский океан
суматра
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в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает газета Tempo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров. По данным специалистов, извержение продолжалось около 600 секунд. Индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков рекомендовал местным жителям и туристам воздерживаться от любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.Как сообщает издание, всего из-за извержения вулкана были эвакуированы 2 782 человека, проживающих у подножия горы. Глава регионального отделения BPBD отметил, что помощь при эвакуации людей оказывали представители национальной полиции и военнослужащие.Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Всего на острове Ломблен расположены три вулкана - Илилабалекан, Иливерунг и Левотоло.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индийский океан, суматра, индонезия, в мире
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в Индонезии
из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает газета Tempo
со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).
Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров. По данным специалистов, извержение продолжалось около 600 секунд. Индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков рекомендовал местным жителям и туристам воздерживаться от любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.
Как сообщает издание, всего из-за извержения вулкана были эвакуированы 2 782 человека, проживающих у подножия горы. Глава регионального отделения BPBD отметил, что помощь при эвакуации людей оказывали представители национальной полиции и военнослужащие.
Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Всего на острове Ломблен расположены три вулкана - Илилабалекан, Иливерунг и Левотоло.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана
, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра
. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.