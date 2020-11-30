https://ria.ru/20201130/vulkan-1586972702.html

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло

Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает газета Tempo со ссылкой на региональное управление по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

индийский океан

суматра

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586860672_0:117:625:468_1400x0_80_0_0_a39a9ba805fa8f45494a4d14ff19fe58.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 2,7 тысячи человек были эвакуированы в Индонезии из-за извержения вулкана Левотоло, сообщает газета Tempo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).Вулкан Левотоло, расположенный на индонезийском острове Ломблен, выбросил в воскресенье пепел на высоту 4 тысячи метров. По данным специалистов, извержение продолжалось около 600 секунд. Индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков рекомендовал местным жителям и туристам воздерживаться от любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.Как сообщает издание, всего из-за извержения вулкана были эвакуированы 2 782 человека, проживающих у подножия горы. Глава регионального отделения BPBD отметил, что помощь при эвакуации людей оказывали представители национальной полиции и военнослужащие.Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Всего на острове Ломблен расположены три вулкана - Илилабалекан, Иливерунг и Левотоло.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.

https://ria.ru/20201129/vulkan-1586813093.html

индийский океан

суматра

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индийский океан, суматра, индонезия, в мире