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Извержение вулкана на острове Пальма завершилось
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось - РИА Новости, 25.12.2021
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось
Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания) завершено, об этом официально заявили в субботу власти. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:33
2021-12-25T17:29
в мире
испания
извержение вулкана на острове пальма
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МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания) завершено, об этом официально заявили в субботу власти."То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами... – извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать. Когда было подтверждено научным комитетом сохранение признаков, которые дают уверенность, – нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов", - сказал советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес.По его словам, размеры ущерба "огромные", при этом окончание извержения "не означает окончание чрезвычайной ситуации", уровень опасности по-прежнему останется на красном уровне.Согласно планам властей, местные жители, дома которых не были полностью уничтожены лавой, смогут начать возвращаться в эту зону уже в первой половине января, до этого необходимо восстановить основные службы, такие как подачу воды.Извержение на гряде Кумбре-Вьеха – самое продолжительное в истории острова Пальма.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В начале прошлой недели вулкан приостановил видимую активность, однако специалисты не спешили делать официальное заявление о прекращении извержения, дожидаясь, что пройдет определенное время, в течение которого активность не возобновится. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.
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в мире, испания, извержение вулкана на острове пальма
16:33 25.12.2021 (обновлено: 17:29 25.12.2021)
 
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось

Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершилось

© AP Photo / Emilio MorenattiДом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова, Испания) завершено, об этом официально заявили в субботу власти.
"То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами... – извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать. Когда было подтверждено научным комитетом сохранение признаков, которые дают уверенность, – нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов", - сказал советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес.
По его словам, размеры ущерба "огромные", при этом окончание извержения "не означает окончание чрезвычайной ситуации", уровень опасности по-прежнему останется на красном уровне.
Согласно планам властей, местные жители, дома которых не были полностью уничтожены лавой, смогут начать возвращаться в эту зону уже в первой половине января, до этого необходимо восстановить основные службы, такие как подачу воды.
Извержение на гряде Кумбре-Вьеха – самое продолжительное в истории острова Пальма.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. В начале прошлой недели вулкан приостановил видимую активность, однако специалисты не спешили делать официальное заявление о прекращении извержения, дожидаясь, что пройдет определенное время, в течение которого активность не возобновится. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.
Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах
© AP Photo / Emilio Morenatti

Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.

Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
1 из 8

Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AFP 2021 / Luismi Ortiz

Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.

Дорога, засыпанная пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
2 из 8

Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
© REUTERS / Borja Suarez

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
3 из 8

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.

© REUTERS / Borja Suarez
© AFP 2021 / Luismi Ortiz

Множество людей потеряли свои дома.

Дома и поля покрытые пеплом во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха, на канарском острове Пальма
4 из 8

Множество людей потеряли свои дома.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
© AP Photo / Emilio Morenatti

Более тысячи строений на острове разрушены полностью.

Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
5 из 8

Более тысячи строений на острове разрушены полностью.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Emilio Morenatti

Эвакуированы больше семи тыcяч человек.

Уборка пепла от извержения вулкана на острове Пальма
6 из 8

Эвакуированы больше семи тыcяч человек.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Emilio Morenatti

Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
7 из 8

Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Borja Suarez

По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.

Вулканический пепел покрывает фигурку черепахи, сделанную из камней в саду дома на острове Пальма, Испания
8 из 8

По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.

© REUTERS / Borja Suarez
1 из 8

Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.

© AP Photo / Emilio Morenatti
2 из 8

Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
3 из 8

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.

© REUTERS / Borja Suarez
4 из 8

Множество людей потеряли свои дома.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
5 из 8

Более тысячи строений на острове разрушены полностью.

© AP Photo / Emilio Morenatti
6 из 8

Эвакуированы больше семи тыcяч человек.

© AP Photo / Emilio Morenatti
7 из 8

Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.

© AP Photo / Emilio Morenatti
8 из 8

По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.

© REUTERS / Borja Suarez
 
В миреИспанияИзвержение вулкана на острове Пальма
 
 
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