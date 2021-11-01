https://ria.ru/20211101/izverzhenie-1757168657.html

Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах

Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах - РИА Новости, 01.11.2021

Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах

На канарском острове Пальма больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Улицы, дома и дороги засыпало густым слоем пепла. Катастрофические... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:58

2021-11-01T12:58

2021-11-01T16:37

фото

вулкан

канарские острова

извержение вулкана на острове пальма

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757164859_0:337:2946:1994_1920x0_80_0_0_5f544964dde1942299a1c443502c3c13.jpg

На канарском острове Пальма больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Улицы, дома и дороги засыпало густым слоем пепла. Катастрофические кадры — в фотоленте Ria.ru.

канарские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, вулкан, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм