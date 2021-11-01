Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах
Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.
Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.
Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.
Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.
Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.
Множество людей потеряли свои дома.
Более тысячи строений на острове разрушены полностью.
Более тысячи строений на острове разрушены полностью.
Эвакуированы больше семи тыcяч человек.
Эвакуированы больше семи тыcяч человек.
Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.
Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.
По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.