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Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах
Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах - РИА Новости, 01.11.2021
Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах
На канарском острове Пальма больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Улицы, дома и дороги засыпало густым слоем пепла. Катастрофические... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:58
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фото
вулкан
канарские острова
извержение вулкана на острове пальма
новости - туризм
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На канарском острове Пальма больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Улицы, дома и дороги засыпало густым слоем пепла. Катастрофические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, вулкан, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм
12:58 01.11.2021 (обновлено: 16:37 01.11.2021)
 

Пальма под пеплом: последствия извержения вулкана на Канарах

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На канарском острове Пальма больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Улицы, дома и дороги засыпало густым слоем пепла. Катастрофические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Emilio Morenatti

Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.

Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
1 из 8

Остров Пальма изменился до неузнаваемости. Повсюду вулканический пепел: он лежит во дворах, покрывает крыши, хрустит под ногами.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AFP 2021 / Luismi Ortiz

Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.

Дорога, засыпанная пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
2 из 8

Дороги, по которым ездят в основном машины экстренных служб и полиции, тоже покрыты пеплом.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
© REUTERS / Borja Suarez

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
3 из 8

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана.

© REUTERS / Borja Suarez
© AFP 2021 / Luismi Ortiz

Множество людей потеряли свои дома.

Дома и поля покрытые пеплом во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха, на канарском острове Пальма
4 из 8

Множество людей потеряли свои дома.

© AFP 2021 / Luismi Ortiz
© AP Photo / Emilio Morenatti

Более тысячи строений на острове разрушены полностью.

Дом, покрытый пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
5 из 8

Более тысячи строений на острове разрушены полностью.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Emilio Morenatti

Эвакуированы больше семи тыcяч человек.

Уборка пепла от извержения вулкана на острове Пальма
6 из 8

Эвакуированы больше семи тыcяч человек.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Emilio Morenatti

Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.

Могилы, покрытые пеплом от извержения вулкана, на острове Пальма
7 из 8

Извержение вулкана на Пальме началось 19 сентября, через десять дней лава дошла до океана.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Borja Suarez

По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.

Вулканический пепел покрывает фигурку черепахи, сделанную из камней в саду дома на острове Пальма, Испания
8 из 8

По прогнозам специалистов, извержение может длиться несколько месяцев.

© REUTERS / Borja Suarez
 
ФотоВулканКанарские островаИзвержение вулкана на острове ПальмаНовости - Туризм
 
 
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