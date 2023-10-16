https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070114.html

Биография Геннадия Гладкова

Биография Геннадия Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023

Биография Геннадия Гладкова

Российский композитор Геннадий Игоревич Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Его дед был гармонистом, аккомпаниатором Лидии... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:59

2023-10-16T14:59

2023-10-16T14:59

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Российский композитор Геннадий Игоревич Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве в музыкальной семье. Его дед был гармонистом, аккомпаниатором Лидии Руслановой, отец – аккордеонистом и пианистом, играл в джазовом оркестре Александра Цфасмана.После окончания седьмого класса Геннадий Гладков поступил в химический техникум, после окончания которого некоторое время работал в НИИ красителей, где участвовал в организации музыкальных вечеров, самодеятельных ансамблей. В 1959 году окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида. В 1964 году получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции у Владимира Фере, в 1966 году окончил аспирантуру консерватории. Во время учебы и до 1971 года Гладков вел преподавательскую деятельность в Московском хоровом училище (ныне Академия хорового искусства имени Попова) и в Музыкально-педагогическом институте (ныне Московская музыкальная академия) имени Гнесиных, а также в Московской консерватории. Музыку к кинофильмам он начал писать еще в студенческие годы. Его дебютной картиной стал научно-популярный фильм "Тайны минувшего" (1962). Своим приходом в кинематограф и на театральную сцену композитор обязан другу детства актеру Василию Ливанову, который привлек Гладкова к работе над своей дипломной режиссерской работой – спектаклю по сказке "Три толстяка" Юрия Олеши, а также над первой мультипликационной лентой "Самый, самый, самый" (1966).Большую популярность Геннадию Гладкову принес мультфильм "Бременские музыканты" (1969), ставший визитной карточкой композитора.Гладков написал музыку к таким известным и любимым зрителями анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон" (1968-1970), "Ну, погоди!" (1969-2006), "Точка, точка, запятая... " (1972), "По следам бременских музыкантов" (1973), "Как львенок и черепаха пели песню" (1974), "Голубой щенок" (1976), "38 попугаев" (1976-1979), "Ограбление по…" (1978, 1988) и др.В начале 1970-х годов Геннадий Гладков по предложению Марка Захарова, который был в то время режиссером Театра Сатиры, написал музыку к спектаклям "Проснись и пой", "Темп-1929", "Чудак-человек", а позже к постановкам Театра Ленком "Дорогая Памелла", "Шут Балакирев". Также он создавал музыку постановкам Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) драматического театра имени Ленсовета – "Укрощение строптивой", "Люди и страсти", "Дульсинея Тобосская".Сотрудничество с Захаровым продолжилось в кинематографе в фильмах "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988). Также Гладков написал музыку к таким известным художественным картинам, как "Джентльмены удачи" (1971), "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975), "Собака на сене" (1977), "Благочестивая Марта" (1980), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Берегите мужчин" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Дон Сезар де Базан" (1989), "Тартюф" (1992), "Дон Кихот возвращается" (1997) и др.В 2000-х годах он создал музыку к кинолентам "Бременские музыканты и Со" (2000), "Кармен" (2003), "Ты меня слышишь?" (2007), "Тайна четырех принцесс" (2014), "Уроки выживания" (2015), "Медный всадник России" (2019).Всего Гладков написал музыку к свыше 140 игровым и анимационным кино- и телефильмам, а также к музыкально-драматическим театральным постановкам. Помимо музыки к кинофильмам и спектаклям Геннадий Гладков писал классические произведения. Среди его сочинений – опера "Старший сын", балеты "Вий", "Двенадцать стульев", "Возвращение Одиссея", Симфония, Концертино для трубы с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концертино для баяна и оркестра народных инструментов, Пассакалия для оркестра, а также сюиты "День в походе", "Спор о спорте", кантата "Поэма о пионерке", камерная, хоровая музыка, вокальные циклы "Все в порядке", "Поезд памяти". Им написаны оперетты "Желтый дьявол", "Собака на сене", а также 30 мюзиклов – "Бременские музыканты", "Темп-1929", "Дульсинея Тобосская", "Тиль", "Хоттабыч" и др.Геннадий Гладков – Народный артист РФ (2002). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" (2011). Гладков был обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук "Ника". В 1989 году был удостоен этой премии за музыку к фильму "Убить дракона", в 1998 году – за музыку к картине "На бойком месте". Дипломант МКФ славянских и православных народов "Золотой Витязь" 1997 года за лучшую музыку к фильму "Дон Кихот возвращается".16 октября 2023 года стало известно, что Геннадий Гладков скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, геннадий гладков