Песни Гладкова стали символом лент "Союзмультфильма", заявила Слащева
Слащева: песни Гладкова стали символом лент золотой коллекции "Союзмультфильма"
Композитор Геннадий Гдадков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мелодии народного артиста России, советского и российского композитора Геннадия Гладкова стали символом лент золотой коллекции "Союзмультфильма", сказала председатель совета директоров студии, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни.
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"Геннадий Гладков обладал без преувеличения огромным талантом, а его искренняя любовь к анимации была настолько безгранична, что песни авторства композитора стали не просто украшением, а символом лент золотой коллекции "Союзмультфильма". Композитор подарил музыкальное оформление "Малышу и Карлсону" (1968), "Бременским музыкантам" (1969), а позже и продолжению "По следам Бременских музыкантов" (1973), где сам спел одну из партий", - сказала Слащева, слова которой цитирует пресс-служба.
По ее словам, на "Союзмультфильме" будут помнить "великого мастера, его музыка навсегда останется в сердцах миллионов граждан нашей страны, мы все сотканы из этих нот". В плеяде его работ также есть музыка к картинам Киностудии имени Горького - "После дождичка в четверг", "Очень важная персона", "До первой крови", "Забавы молодых".
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"Зрительское признание и любовь – лучшая награда редкого таланта Геннадия Гладкова", - заключила Слащева.
На киностудии "Ленфильм" отметили, что композиции Гладкова давно обрели самостоятельную жизнь.
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"В истории киностудии "Ленфильм" есть страницы, связанные с творчеством Геннадия Гладкова. Он является автором музыки к фильмам "Новогодние приключения Маши и Вити", "Собака на сене", "Таинственный старик", "Благочестивая Марта", "Дон Сезар де Базан", "Тартюф", "Охота". Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении киностудии.
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.