Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова
Путин выразил соболезнования родным и близким умершего композитора Гладкова
Композитор Геннадий Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное творчество музыканта – яркая страница истории отечественного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни.
"Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия. Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков – выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства", - говорится в сообщении. Кроме того, президент отметил, что память о музыканте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и всех поклонников его "большого, щедрого таланта".
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.