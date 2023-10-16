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Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:38 16.10.2023 (обновлено: 17:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903112803.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова
Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:38
2023-10-16T17:44
культура
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное творчество музыканта – яркая страница истории отечественного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни."Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия. Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков – выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства", - говорится в сообщении. Кроме того, президент отметил, что память о музыканте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и всех поклонников его "большого, щедрого таланта".Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
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геннадий гладков, новости культуры, россия, москва, владимир путин
Культура, Геннадий Гладков, Новости культуры, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова

Путин выразил соболезнования родным и близким умершего композитора Гладкова

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гладков
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Композитор Геннадий Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное творчество музыканта – яркая страница истории отечественного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни.
"Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия. Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков – выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства", - говорится в сообщении. Кроме того, президент отметил, что память о музыканте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и всех поклонников его "большого, щедрого таланта".
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
 
КультураГеннадий ГладковНовости культурыРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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