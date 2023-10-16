https://ria.ru/20231016/gladkov-1903112803.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова

Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Гладкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:38

2023-10-16T17:38

2023-10-16T17:44

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной и отметил, что многогранное творчество музыканта – яркая страница истории отечественного искусства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни."Искренне разделяю постигшее вас горе. Прошу принять глубокие соболезнования, слова поддержки и участия. Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков – выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам. Его многогранное, вдохновенное творчество – яркая страница истории отечественного искусства", - говорится в сообщении. Кроме того, президент отметил, что память о музыканте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и всех поклонников его "большого, щедрого таланта".Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий гладков, новости культуры, россия, москва, владимир путин