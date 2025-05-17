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Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков - РИА Новости, 17.05.2025
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Туризм
 
08:00 17.05.2025 (обновлено: 08:10 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/moskva-2017481510.html
Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков
Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков - РИА Новости, 17.05.2025
Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков
Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:00:00+03:00
2025-05-17T08:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха. Спектакли, спортивные соревнования, танцы, уроки рисования, мастер-классы — в программе есть все. Как изменились природные пространства мегаполиса в последние годы и какой досуг там можно найти в ближайшие выходные — в материале РИА Новости.Законодатели моды"Более половины площади столицы занимают озелененные территории, и свыше 90 процентов горожан проживают в шаговой доступности от природных зон", — рассказал Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России и член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды.Еще Москва — самый зеленый мегаполис мира, заявил мэр Сергей Собянин. С 2011 года в столице благоустроено более тысячи парковых территорий. И это — абсолютный мировой рекорд.Более того, на протяжении многих лет парки Москвы становятся законодателями мод в отрасли. Они регулярно получают международные и национальные награды, отмечает Цуканов.К примеру, совсем недавно, в апреле 2025-го, победителями престижной Всероссийской премии стали три столичных объекта. Парк Горького и "Яуза" признаны лучшими спортивными в стране. А семейный тематический "Орион" на ВДНХ занял первое место в развлекательной номинации.К слову, "Яуза" — еще и самый протяженный экологический парк не только в России, но и в Европе, добавляет эксперт.В этом году столичные учреждения запланировали праздничные мероприятия на 18 мая, рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью ЦПКиО имени М. Горького. Время начала мастер-классов, концертов и лекций — в соцсетях и на официальных сайтах. На некоторые мероприятия нужна бесплатная регистрация.Парк ГорькогоВ 13 часов в воскресенье пройдет открытая дискуссия "Подросток и сцена". Продюсеры, психологи и актрисы поделятся мнением о том, чем для молодого поколения может стать сцена — развитием творческого начала или травмирующим опытом.В 14:30 состоится концерт композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он, в частности, написал музыку к мультфильмам "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города", "Голубой щенок", фильмам "Собака на сене", "Обыкновенное чудо".Таганский паркПоклонникам физкультуры — в Таганский парк. Там 18 мая запланирована яркая программа "Мы за спорт!": футбольный турнир между факультетами НИУ ВШЭ, выступления команды чирлидинга, турнир по петанку, мастер-класс по йоге, зумбе, а еще игры и танцевальные конкурсы.Парк "Фили"В парке "Фили" 18 мая пройдет фестиваль "ПРОФили", рассказывает Юлия Южанина, начальник отдела развития парков "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской деревни.В программе — кукольные спектакли для детей. На главной аллее в "Фили" в 12:00 начнется лекция "Старое Кунцево. Сейчас и тогда". После обеда гости смогут послушать произведения для арфы и встретиться с историческими персонажами.В парке Олимпийской деревни — музыканты, атмосфера джазового праздника. Тематический квиз тоже будет.Бабушкинский паркС утра здесь выступят творческие коллективы, а в полдень начнется мероприятие в рамках всероссийского фестиваля "Старая сказка на новый лад".Гостей ждут мастер-классы и театральные постановки народных сказок.Парк "Ходынское поле"В 13:00 посетители смогут попасть на мастер-класс "Цветочная фантазия", научиться делать объемные розы и букеты из обычных крафт-пакетов. Вечером — наблюдение за звездами. С 19:00 о космосе начнут рассказывать астрономы, с наступлением темноты желающие будут смотреть на Луну в телескоп.Сад "Эрмитаж"С 12 до 16 часов в воскресенье на территории парка отметит 55-летие Большой детский хор имени Виктора Попова. В программе — концерт выпускников разных лет, финалистов проекта "Голос", участников театра "Ералаш". Бонус — мастер-класс по игре на ложках и трещотках.Парк "Сокольники"Здесь 18 мая обещают дегустации и лекции о традициях заваривания китайского чая.Сад имени БауманаВ 12:00 — экскурсионная лекция об истории грота "Бельведер", турнир по большому и настольному теннису.Парк "Северное Тушино"На арт-площадке в воскресенье предлагают раскрасить общий арт-объект. Дети отметят праздник квестом "Супершпион". Еще запланированы спектакль, шоу мыльных пузырей, концерты и викторины. Можно потанцевать — в 14:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 15:00 — по бачате.Измайловский паркТут гостей познакомят с историей парка. Экскурсия пройдет через все значимые места: Большое колесо обозрения, мемориальный комплекс "Площадь Мужества", Круглый пруд, музыкальную беседку.Парк "Кузьминки"В "Кузьминках" — музыкальный день. В 13:00 начнется концерт учащихся Детской музыкальной школы имени А. Аренского. В 17:00 хор "Камерата" исполнит классические произведения русских и зарубежных композиторов.Музей-заповедник "Царицыно"В "Царицыно" в эти выходные отмечают Дни исторического и культурного наследия. А еще большая программа будет посвящена акции "Ночь в музее". Вход на все выставки и большинство мероприятий — бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.А 17 мая состоится большой концерт "Тебе поем, Россия!".Прозвучат песни на музыку Георгия Свиридова, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Сергея Екимова и Эльмира Низамова.
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2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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туризм, туризм-важное, достопримечательности, парки, москва, россия, сергей собянин, геннадий гладков, куда сходить , что посмотреть , ночь музеев
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Достопримечательности, Парки, Москва, Россия, Сергей Собянин, Геннадий Гладков, куда сходить , что посмотреть , Ночь музеев
Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков

В столице в День московских парков проводят много ярких и интересных мероприятий

© Getty Images / Elena PopovaДевушка с собакой в парке
Девушка с собакой в парке - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Getty Images / Elena Popova
Девушка с собакой в парке
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха. Спектакли, спортивные соревнования, танцы, уроки рисования, мастер-классы — в программе есть все. Как изменились природные пространства мегаполиса в последние годы и какой досуг там можно найти в ближайшие выходные — в материале РИА Новости.

Законодатели моды

"Более половины площади столицы занимают озелененные территории, и свыше 90 процентов горожан проживают в шаговой доступности от природных зон", — рассказал Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России и член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлагоустройство парка "Яуза"
Благоустройство Парка Яуза - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Благоустройство парка "Яуза"
Еще Москва — самый зеленый мегаполис мира, заявил мэр Сергей Собянин. С 2011 года в столице благоустроено более тысячи парковых территорий. И это — абсолютный мировой рекорд.
Более того, на протяжении многих лет парки Москвы становятся законодателями мод в отрасли. Они регулярно получают международные и национальные награды, отмечает Цуканов.
К примеру, совсем недавно, в апреле 2025-го, победителями престижной Всероссийской премии стали три столичных объекта. Парк Горького и "Яуза" признаны лучшими спортивными в стране. А семейный тематический "Орион" на ВДНХ занял первое место в развлекательной номинации.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарк "Яуза"
Благоустройство Парка Яуза - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Парк "Яуза"
К слову, "Яуза" — еще и самый протяженный экологический парк не только в России, но и в Европе, добавляет эксперт.
В этом году столичные учреждения запланировали праздничные мероприятия на 18 мая, рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью ЦПКиО имени М. Горького. Время начала мастер-классов, концертов и лекций — в соцсетях и на официальных сайтах. На некоторые мероприятия нужна бесплатная регистрация.

Парк Горького

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушки в Парке Горького
Девушки в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушки в Парке Горького
В 13 часов в воскресенье пройдет открытая дискуссия "Подросток и сцена". Продюсеры, психологи и актрисы поделятся мнением о том, чем для молодого поколения может стать сцена — развитием творческого начала или травмирующим опытом.
В 14:30 состоится концерт композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он, в частности, написал музыку к мультфильмам "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города", "Голубой щенок", фильмам "Собака на сене", "Обыкновенное чудо".

Таганский парк

© РИА Новости / Владимир ВяткинМеждународный день йоги в Таганском парке в Москве
Международный день йоги в Таганском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Международный день йоги в Таганском парке в Москве
Поклонникам физкультуры — в Таганский парк. Там 18 мая запланирована яркая программа "Мы за спорт!": футбольный турнир между факультетами НИУ ВШЭ, выступления команды чирлидинга, турнир по петанку, мастер-класс по йоге, зумбе, а еще игры и танцевальные конкурсы.

Парк "Фили"

© РИА Новости / Владимир СергеевЖилой комплекс "Эдельвейс". Район Фили-Давыдково в Москве
Жилой комплекс Эдельвейс и район Фили-Давыдково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Жилой комплекс "Эдельвейс". Район Фили-Давыдково в Москве
В парке "Фили" 18 мая пройдет фестиваль "ПРОФили", рассказывает Юлия Южанина, начальник отдела развития парков "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской деревни.
В программе — кукольные спектакли для детей. На главной аллее в "Фили" в 12:00 начнется лекция "Старое Кунцево. Сейчас и тогда". После обеда гости смогут послушать произведения для арфы и встретиться с историческими персонажами.
В парке Олимпийской деревни — музыканты, атмосфера джазового праздника. Тематический квиз тоже будет.

Бабушкинский парк

CC BY-SA 4.0 / Наталья Кис (color correction) / Главная аллея паркаБабушкинский парк
Бабушкинский парк - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Наталья Кис (color correction) / Главная аллея парка
Бабушкинский парк
С утра здесь выступят творческие коллективы, а в полдень начнется мероприятие в рамках всероссийского фестиваля "Старая сказка на новый лад".
Гостей ждут мастер-классы и театральные постановки народных сказок.

Парк "Ходынское поле"

© РИА Новости / Мария ДевахинаПарк "Ходынское поле" в Москве
Парк Ходынское поле в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Парк "Ходынское поле" в Москве
В 13:00 посетители смогут попасть на мастер-класс "Цветочная фантазия", научиться делать объемные розы и букеты из обычных крафт-пакетов. Вечером — наблюдение за звездами. С 19:00 о космосе начнут рассказывать астрономы, с наступлением темноты желающие будут смотреть на Луну в телескоп.

Сад "Эрмитаж"

© Владимир ВяткинПосетители на фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
Посетители на фестивале Театральный марш в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Владимир Вяткин
Посетители на фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
С 12 до 16 часов в воскресенье на территории парка отметит 55-летие Большой детский хор имени Виктора Попова. В программе — концерт выпускников разных лет, финалистов проекта "Голос", участников театра "Ералаш". Бонус — мастер-класс по игре на ложках и трещотках.

Парк "Сокольники"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосетители парка "Сокольники" в Москве
Посетители парка Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Посетители парка "Сокольники" в Москве
Здесь 18 мая обещают дегустации и лекции о традициях заваривания китайского чая.

Сад имени Баумана

CC BY-SA 4.0 / Brateevsky (cropped, color correction) / Вход в сад со стороны Старой Басманной улицыСад имени Н. Э. Баумана
Сад имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Brateevsky (cropped, color correction) / Вход в сад со стороны Старой Басманной улицы
Сад имени Н. Э. Баумана
В 12:00 — экскурсионная лекция об истории грота "Бельведер", турнир по большому и настольному теннису.

Парк "Северное Тушино"

© РИА Новости / Сергей БобылевЛюди отдыхают в парке "Северное Тушино" в Москве
Люди отдыхают в парке Северное Тушино в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Люди отдыхают в парке "Северное Тушино" в Москве
На арт-площадке в воскресенье предлагают раскрасить общий арт-объект. Дети отметят праздник квестом "Супершпион". Еще запланированы спектакль, шоу мыльных пузырей, концерты и викторины. Можно потанцевать — в 14:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 15:00 — по бачате.

Измайловский парк

© РИА Новости / Владимир ПесняОтдых в Измайловском парке
Отдых в Измайловском парке - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Отдых в Измайловском парке
Тут гостей познакомят с историей парка. Экскурсия пройдет через все значимые места: Большое колесо обозрения, мемориальный комплекс "Площадь Мужества", Круглый пруд, музыкальную беседку.

Парк "Кузьминки"

CC BY-SA 4.0 / Parkkuzsad (color correction) / pkiokuzminkiПарк "Кузьминки"
Парк Кузьминки - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Parkkuzsad (color correction) / pkiokuzminki
Парк "Кузьминки"
В "Кузьминках" — музыкальный день. В 13:00 начнется концерт учащихся Детской музыкальной школы имени А. Аренского. В 17:00 хор "Камерата" исполнит классические произведения русских и зарубежных композиторов.

Музей-заповедник "Царицыно"

© РИА Новости / Владимир ПесняОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Отдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
В "Царицыно" в эти выходные отмечают Дни исторического и культурного наследия. А еще большая программа будет посвящена акции "Ночь в музее". Вход на все выставки и большинство мероприятий — бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.
А 17 мая состоится большой концерт "Тебе поем, Россия!".
Прозвучат песни на музыку Георгия Свиридова, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Сергея Екимова и Эльмира Низамова.
Гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Ночь в музее": как попасть на бесплатные экскурсии, концерты и лекции
Вчера, 08:30
 
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