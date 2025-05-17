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Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков

Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков - РИА Новости, 17.05.2025

Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков

Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха. Спектакли, спортивные соревнования, танцы, уроки рисования, мастер-классы — в программе есть все. Как изменились природные пространства мегаполиса в последние годы и какой досуг там можно найти в ближайшие выходные — в материале РИА Новости.Законодатели моды"Более половины площади столицы занимают озелененные территории, и свыше 90 процентов горожан проживают в шаговой доступности от природных зон", — рассказал Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России и член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды.Еще Москва — самый зеленый мегаполис мира, заявил мэр Сергей Собянин. С 2011 года в столице благоустроено более тысячи парковых территорий. И это — абсолютный мировой рекорд.Более того, на протяжении многих лет парки Москвы становятся законодателями мод в отрасли. Они регулярно получают международные и национальные награды, отмечает Цуканов.К примеру, совсем недавно, в апреле 2025-го, победителями престижной Всероссийской премии стали три столичных объекта. Парк Горького и "Яуза" признаны лучшими спортивными в стране. А семейный тематический "Орион" на ВДНХ занял первое место в развлекательной номинации.К слову, "Яуза" — еще и самый протяженный экологический парк не только в России, но и в Европе, добавляет эксперт.В этом году столичные учреждения запланировали праздничные мероприятия на 18 мая, рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью ЦПКиО имени М. Горького. Время начала мастер-классов, концертов и лекций — в соцсетях и на официальных сайтах. На некоторые мероприятия нужна бесплатная регистрация.Парк ГорькогоВ 13 часов в воскресенье пройдет открытая дискуссия "Подросток и сцена". Продюсеры, психологи и актрисы поделятся мнением о том, чем для молодого поколения может стать сцена — развитием творческого начала или травмирующим опытом.В 14:30 состоится концерт композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он, в частности, написал музыку к мультфильмам "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города", "Голубой щенок", фильмам "Собака на сене", "Обыкновенное чудо".Таганский паркПоклонникам физкультуры — в Таганский парк. Там 18 мая запланирована яркая программа "Мы за спорт!": футбольный турнир между факультетами НИУ ВШЭ, выступления команды чирлидинга, турнир по петанку, мастер-класс по йоге, зумбе, а еще игры и танцевальные конкурсы.Парк "Фили"В парке "Фили" 18 мая пройдет фестиваль "ПРОФили", рассказывает Юлия Южанина, начальник отдела развития парков "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской деревни.В программе — кукольные спектакли для детей. На главной аллее в "Фили" в 12:00 начнется лекция "Старое Кунцево. Сейчас и тогда". После обеда гости смогут послушать произведения для арфы и встретиться с историческими персонажами.В парке Олимпийской деревни — музыканты, атмосфера джазового праздника. Тематический квиз тоже будет.Бабушкинский паркС утра здесь выступят творческие коллективы, а в полдень начнется мероприятие в рамках всероссийского фестиваля "Старая сказка на новый лад".Гостей ждут мастер-классы и театральные постановки народных сказок.Парк "Ходынское поле"В 13:00 посетители смогут попасть на мастер-класс "Цветочная фантазия", научиться делать объемные розы и букеты из обычных крафт-пакетов. Вечером — наблюдение за звездами. С 19:00 о космосе начнут рассказывать астрономы, с наступлением темноты желающие будут смотреть на Луну в телескоп.Сад "Эрмитаж"С 12 до 16 часов в воскресенье на территории парка отметит 55-летие Большой детский хор имени Виктора Попова. В программе — концерт выпускников разных лет, финалистов проекта "Голос", участников театра "Ералаш". Бонус — мастер-класс по игре на ложках и трещотках.Парк "Сокольники"Здесь 18 мая обещают дегустации и лекции о традициях заваривания китайского чая.Сад имени БауманаВ 12:00 — экскурсионная лекция об истории грота "Бельведер", турнир по большому и настольному теннису.Парк "Северное Тушино"На арт-площадке в воскресенье предлагают раскрасить общий арт-объект. Дети отметят праздник квестом "Супершпион". Еще запланированы спектакль, шоу мыльных пузырей, концерты и викторины. Можно потанцевать — в 14:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 15:00 — по бачате.Измайловский паркТут гостей познакомят с историей парка. Экскурсия пройдет через все значимые места: Большое колесо обозрения, мемориальный комплекс "Площадь Мужества", Круглый пруд, музыкальную беседку.Парк "Кузьминки"В "Кузьминках" — музыкальный день. В 13:00 начнется концерт учащихся Детской музыкальной школы имени А. Аренского. В 17:00 хор "Камерата" исполнит классические произведения русских и зарубежных композиторов.Музей-заповедник "Царицыно"В "Царицыно" в эти выходные отмечают Дни исторического и культурного наследия. А еще большая программа будет посвящена акции "Ночь в музее". Вход на все выставки и большинство мероприятий — бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.А 17 мая состоится большой концерт "Тебе поем, Россия!".Прозвучат песни на музыку Георгия Свиридова, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Сергея Екимова и Эльмира Низамова.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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