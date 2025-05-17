Фестивали, танцы, квесты. Куда пойти в столице на День московских парков
В столице в День московских парков проводят много ярких и интересных мероприятий
© Getty Images / Elena PopovaДевушка с собакой в парке
© Getty Images / Elena Popova
Девушка с собакой в парке
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Третья суббота мая по традиции — День московских парков. Туда отправятся и те, кто хотят провести тихие семейные выходные, и поклонники активного отдыха. Спектакли, спортивные соревнования, танцы, уроки рисования, мастер-классы — в программе есть все. Как изменились природные пространства мегаполиса в последние годы и какой досуг там можно найти в ближайшие выходные — в материале РИА Новости.
Законодатели моды
"Более половины площади столицы занимают озелененные территории, и свыше 90 процентов горожан проживают в шаговой доступности от природных зон", — рассказал Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России и член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды.
Благоустройство парка "Яуза"
Еще Москва — самый зеленый мегаполис мира, заявил мэр Сергей Собянин. С 2011 года в столице благоустроено более тысячи парковых территорий. И это — абсолютный мировой рекорд.
Более того, на протяжении многих лет парки Москвы становятся законодателями мод в отрасли. Они регулярно получают международные и национальные награды, отмечает Цуканов.
К примеру, совсем недавно, в апреле 2025-го, победителями престижной Всероссийской премии стали три столичных объекта. Парк Горького и "Яуза" признаны лучшими спортивными в стране. А семейный тематический "Орион" на ВДНХ занял первое место в развлекательной номинации.
К слову, "Яуза" — еще и самый протяженный экологический парк не только в России, но и в Европе, добавляет эксперт.
В этом году столичные учреждения запланировали праздничные мероприятия на 18 мая, рассказали в отделе рекламы и связей с общественностью ЦПКиО имени М. Горького. Время начала мастер-классов, концертов и лекций — в соцсетях и на официальных сайтах. На некоторые мероприятия нужна бесплатная регистрация.
Парк Горького
В 13 часов в воскресенье пройдет открытая дискуссия "Подросток и сцена". Продюсеры, психологи и актрисы поделятся мнением о том, чем для молодого поколения может стать сцена — развитием творческого начала или травмирующим опытом.
В 14:30 состоится концерт композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова. Он, в частности, написал музыку к мультфильмам "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города", "Голубой щенок", фильмам "Собака на сене", "Обыкновенное чудо".
Таганский парк
Поклонникам физкультуры — в Таганский парк. Там 18 мая запланирована яркая программа "Мы за спорт!": футбольный турнир между факультетами НИУ ВШЭ, выступления команды чирлидинга, турнир по петанку, мастер-класс по йоге, зумбе, а еще игры и танцевальные конкурсы.
Парк "Фили"
В парке "Фили" 18 мая пройдет фестиваль "ПРОФили", рассказывает Юлия Южанина, начальник отдела развития парков "Фили", 50-летия Октября и Олимпийской деревни.
В программе — кукольные спектакли для детей. На главной аллее в "Фили" в 12:00 начнется лекция "Старое Кунцево. Сейчас и тогда". После обеда гости смогут послушать произведения для арфы и встретиться с историческими персонажами.
В парке Олимпийской деревни — музыканты, атмосфера джазового праздника. Тематический квиз тоже будет.
Бабушкинский парк
С утра здесь выступят творческие коллективы, а в полдень начнется мероприятие в рамках всероссийского фестиваля "Старая сказка на новый лад".
Гостей ждут мастер-классы и театральные постановки народных сказок.
Парк "Ходынское поле"
В 13:00 посетители смогут попасть на мастер-класс "Цветочная фантазия", научиться делать объемные розы и букеты из обычных крафт-пакетов. Вечером — наблюдение за звездами. С 19:00 о космосе начнут рассказывать астрономы, с наступлением темноты желающие будут смотреть на Луну в телескоп.
Сад "Эрмитаж"
© Владимир ВяткинПосетители на фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
© Владимир Вяткин
Посетители на фестивале "Театральный марш" в саду "Эрмитаж" в Москве
С 12 до 16 часов в воскресенье на территории парка отметит 55-летие Большой детский хор имени Виктора Попова. В программе — концерт выпускников разных лет, финалистов проекта "Голос", участников театра "Ералаш". Бонус — мастер-класс по игре на ложках и трещотках.
Парк "Сокольники"
Здесь 18 мая обещают дегустации и лекции о традициях заваривания китайского чая.
Сад имени Баумана
CC BY-SA 4.0 / Brateevsky (cropped, color correction) / Вход в сад со стороны Старой Басманной улицыСад имени Н. Э. Баумана
CC BY-SA 4.0 / Brateevsky (cropped, color correction) / Вход в сад со стороны Старой Басманной улицы
Сад имени Н. Э. Баумана
В 12:00 — экскурсионная лекция об истории грота "Бельведер", турнир по большому и настольному теннису.
Парк "Северное Тушино"
На арт-площадке в воскресенье предлагают раскрасить общий арт-объект. Дети отметят праздник квестом "Супершпион". Еще запланированы спектакль, шоу мыльных пузырей, концерты и викторины. Можно потанцевать — в 14:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 15:00 — по бачате.
Измайловский парк
Тут гостей познакомят с историей парка. Экскурсия пройдет через все значимые места: Большое колесо обозрения, мемориальный комплекс "Площадь Мужества", Круглый пруд, музыкальную беседку.
Парк "Кузьминки"
В "Кузьминках" — музыкальный день. В 13:00 начнется концерт учащихся Детской музыкальной школы имени А. Аренского. В 17:00 хор "Камерата" исполнит классические произведения русских и зарубежных композиторов.
Музей-заповедник "Царицыно"
В "Царицыно" в эти выходные отмечают Дни исторического и культурного наследия. А еще большая программа будет посвящена акции "Ночь в музее". Вход на все выставки и большинство мероприятий — бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.
А 17 мая состоится большой концерт "Тебе поем, Россия!".
Прозвучат песни на музыку Георгия Свиридова, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Сергея Екимова и Эльмира Низамова.