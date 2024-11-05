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В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 05.11.2024 (обновлено: 17:54 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 05.11.2024
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:42
2024-11-05T17:54
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
геннадий гладков
вячеслав гладков
украина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранена местная жительница. Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.Отмечается, что в городе в результате обстрела в двух многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены четыре автомобиля."Поступила информация, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. В городе опять найдены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, геннадий гладков, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Геннадий Гладков, Вячеслав Гладков, Украина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Гладков: в Шебекино Белгородской области при обстреле ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранена местная жительница. Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.
Отмечается, что в городе в результате обстрела в двух многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены четыре автомобиля.
"Поступила информация, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. В городе опять найдены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныГеннадий ГладковВячеслав ГладковУкраина
 
 
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