https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html

В Шебекино при обстреле пострадала женщина

В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 05.11.2024

В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:42

2024-11-05T17:42

2024-11-05T17:54

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

геннадий гладков

вячеслав гладков

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранена местная жительница. Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.Отмечается, что в городе в результате обстрела в двух многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены четыре автомобиля."Поступила информация, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. В городе опять найдены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, геннадий гладков, вячеслав гладков, украина