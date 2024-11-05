https://ria.ru/20241105/ranenaya-1981998278.html
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 05.11.2024
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:42
2024-11-05T17:42
2024-11-05T17:54
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
геннадий гладков
вячеслав гладков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ, удар вновь был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранена местная жительница. Женщину с осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.Отмечается, что в городе в результате обстрела в двух многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление, также осколками посечены четыре автомобиля."Поступила информация, что вооружённые силы Украины вновь ударили кассетными боеприпасами. В городе опять найдены суббоеприпасы "колокольчик". Будьте внимательны — смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html
шебекино
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, геннадий гладков, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Геннадий Гладков, Вячеслав Гладков, Украина
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
Гладков: в Шебекино Белгородской области при обстреле ВСУ ранена женщина