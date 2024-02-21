https://ria.ru/20240221/rezhisser-1928614872.html

Умер режиссер Владимир Самсонов

Умер режиссер Владимир Самсонов - РИА Новости, 21.02.2024

Умер режиссер Владимир Самсонов

Режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:32

2024-02-21T01:32

2024-02-21T10:23

культура

происшествия

культура

союзмультфильм

вгик

сергей капков

геннадий гладков

раменское

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928657615_0:292:850:770_1920x0_80_0_0_caf150733c9a36ff618afa45ae632048.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем Telegram-канале. "Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле...", - написал Капков. Он отметил, что среди множества мультфильмов Самсонова наибольшую популярность получил мюзикл "Очень синяя борода" с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Их пели Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина. "Владимир Анатольевич жил в дачном поселке под Раменском, в крошечном деревянном домике. Когда я навестил его четыре года назад, он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. Сильно нуждался. Последние лет двадцать болел, пережил операцию по удалению опухоли. Наш Благотворительный фонд поддержки анимации помогал ему чем мог. К счастью, родственники тоже не забывали", - заключил Капков. Владимир Самсонов родился в Уссурийске 11 августа 1936 года. В 1962 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. В 1968 году Самсонов окончил ВГИК и снял свои первые работы на "Союзмультфильме", в частности "Старая игрушка", "В тридесятом веке" и "Мы с Джеком".

раменское

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, культура, союзмультфильм, вгик, сергей капков, геннадий гладков, раменское, уссурийск