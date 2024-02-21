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Умер режиссер Владимир Самсонов - РИА Новости, 21.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:32 21.02.2024 (обновлено: 10:23 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rezhisser-1928614872.html
Умер режиссер Владимир Самсонов
Умер режиссер Владимир Самсонов - РИА Новости, 21.02.2024
Умер режиссер Владимир Самсонов
Режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:32
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем Telegram-канале. "Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле...", - написал Капков. Он отметил, что среди множества мультфильмов Самсонова наибольшую популярность получил мюзикл "Очень синяя борода" с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Их пели Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина. "Владимир Анатольевич жил в дачном поселке под Раменском, в крошечном деревянном домике. Когда я навестил его четыре года назад, он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. Сильно нуждался. Последние лет двадцать болел, пережил операцию по удалению опухоли. Наш Благотворительный фонд поддержки анимации помогал ему чем мог. К счастью, родственники тоже не забывали", - заключил Капков. Владимир Самсонов родился в Уссурийске 11 августа 1936 года. В 1962 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. В 1968 году Самсонов окончил ВГИК и снял свои первые работы на "Союзмультфильме", в частности "Старая игрушка", "В тридесятом веке" и "Мы с Джеком".
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происшествия, культура, союзмультфильм, вгик, сергей капков, геннадий гладков, раменское, уссурийск
Культура, Происшествия, Культура, Союзмультфильм, ВГИК, Сергей Капков, Геннадий Гладков, Раменское, Уссурийск
Умер режиссер Владимир Самсонов

В 87 лет умер режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов

© Фото : Мульти-Шмульти/TelegramРежиссер Владимир Самсонов
Режиссер Владимир Самсонов - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Мульти-Шмульти/Telegram
Режиссер Владимир Самсонов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режиссер мультфильма "Очень синяя борода" Владимир Самсонов умер в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле...", - написал Капков.
Он отметил, что среди множества мультфильмов Самсонова наибольшую популярность получил мюзикл "Очень синяя борода" с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима. Их пели Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина.
"Владимир Анатольевич жил в дачном поселке под Раменском, в крошечном деревянном домике. Когда я навестил его четыре года назад, он уже никуда не выходил, даже на второй этаж не поднимался. Сильно нуждался. Последние лет двадцать болел, пережил операцию по удалению опухоли. Наш Благотворительный фонд поддержки анимации помогал ему чем мог. К счастью, родственники тоже не забывали", - заключил Капков.
Владимир Самсонов родился в Уссурийске 11 августа 1936 года. В 1962 году он окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. В 1968 году Самсонов окончил ВГИК и снял свои первые работы на "Союзмультфильме", в частности "Старая игрушка", "В тридесятом веке" и "Мы с Джеком".
 
КультураПроисшествияКультураСоюзмультфильмВГИКСергей КапковГеннадий ГладковРаменскоеУссурийск
 
 
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