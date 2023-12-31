https://ria.ru/20231231/obstrel-1919260751.html

ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное, погиб мужчина

ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное, погиб мужчина - РИА Новости, 31.12.2023

ВСУ обстреляли белгородский поселок Красное, погиб мужчина

Мирный житель погиб после атаки ВСУ на поселок Красное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:36

2023-12-31T15:36

2023-12-31T17:03

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мирный житель погиб после атаки ВСУ на поселок Красное в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел попал поселок Красное Шебекинского городского округа. К большому горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. <...> Также пострадала женщина — продавец магазина. <...> Она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", — написал глава региона.В здание магазина и линии электропередачи попали осколки снарядов. В ближайшее время оперативные службы начнут ликвидировать последствия, добавил Гладков.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Отмечается, что при прямом попадании этих ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Сегодня российские военные нанесли удары возмездия, поразив центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом.

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Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, геннадий гладков, вячеслав гладков, белгород, харьков, массированный обстрел центра белгорода