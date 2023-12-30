https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html

Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, жертвами стали 14 человек, более ста ранены. Последствия украинской атаки — в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:49

2023-12-30T17:49

2023-12-30T19:43

фото

белгород

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мурашко

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919135023_0:0:1533:862_1920x0_80_0_0_d94b69ddfa98013842a9fc717c275161.jpg

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, жертвами стали 14 человек, более ста ранены. Последствия украинской атаки — в фотоленте Ria.ru

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, белгородская область, происшествия, массированный обстрел центра белгорода