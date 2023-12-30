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Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
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17:49 30.12.2023 (обновлено: 19:43 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, жертвами стали 14 человек, более ста ранены. Последствия украинской атаки — в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:49
2023-12-30T19:43
фото
белгород
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мурашко
белгородская область
происшествия
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Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, жертвами стали 14 человек, более ста ранены. Последствия украинской атаки — в фотоленте Ria.ru
белгород
белгородская область
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РИА Новости
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фото, фото, белгород, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, белгородская область, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Фото, Белгород, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мурашко, Белгородская область, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода

Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным МЧС, жертвами стали 14 человек, более ста ранены. Последствия украинской атаки — в фотоленте Ria.ru
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
ФотоБелгородВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МурашкоБелгородская областьПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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