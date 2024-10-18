Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга"
Гладков: бойцы "БАРС-Белгород" уничтожили дрон "Баба-Яга" в Белгородской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга" в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском городском округе между сёлами Архангельское и Муром бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга", который был обнаружен над нашей территорией", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Главврач скорой Белгородской области вступил в "БАРС-Белгород"
15 октября, 06:59
Он подчеркнул, что отряд "БАРС-Белгород", который начали формировать в регионе полтора месяца назад, уже показывает свою эффективную работу.
«
"К сожалению, у нас есть несколько направлений, по которым противник регулярно совершает террористические атаки, в особенности в Белгородском районе. Мы круглосуточно взаимодействуем с Минобороны РФ, в том числе и в части борьбы с беспилотниками. И это взаимодействие дает свои результаты", - отметил Гладков.
Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексокоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
"Охотники на дичь". В зоне СВО применяют принципиально новое оружие
11 октября, 08:00