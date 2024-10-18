https://ria.ru/20241018/gladkov-1978745704.html

Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга"

Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга" - РИА Новости, 18.10.2024

Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга"

Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга" в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:08

2024-10-18T15:08

2024-10-18T15:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

геннадий гладков

россия

вооруженные силы украины

архангельское

вячеслав гладков

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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга" в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе между сёлами Архангельское и Муром бойцы "БАРС-Белгород" выследили и уничтожили беспилотник "Баба-Яга", который был обнаружен над нашей территорией", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что отряд "БАРС-Белгород", который начали формировать в регионе полтора месяца назад, уже показывает свою эффективную работу."К сожалению, у нас есть несколько направлений, по которым противник регулярно совершает террористические атаки, в особенности в Белгородском районе. Мы круглосуточно взаимодействуем с Минобороны РФ, в том числе и в части борьбы с беспилотниками. И это взаимодействие дает свои результаты", - отметил Гладков.Общим названием "Баба-Яга" называют украинские тяжелые промышленные беспилотники, гексокоптеры, переделанные ВСУ под боевые задачи. Они достаточно большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетомВ трёх областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "БАРС-Курск", "БАРС-Белгород" и "БАРС-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идёт интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241015/gladkov-1978062569.html

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Наталья Макарова

белгородская область, геннадий гладков, россия, вооруженные силы украины, архангельское, вячеслав гладков