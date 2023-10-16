https://ria.ru/20231016/gladkov-1903204465.html

Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин

Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2023

Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин

Композитор Геннадий Гладков пользовался заслуженным уважением и многое сделал для развития музыкального искусства, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T23:22

2023-10-16T23:22

2023-10-16T23:22

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Композитор Геннадий Гладков пользовался заслуженным уважением и многое сделал для развития музыкального искусства, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Гладков скончался в понедельник на 89-м году жизни. "Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Геннадия Игоревича Гладкова. Талантливый советский и российский композитор, педагог, Геннадий Игоревич пользовался заслуженным уважением, многое сделал для развития музыкального искусства, внес значимый вклад в культуру нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам Володина, уход Гладкова — большая утрата. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070114.html

https://ria.ru/20231016/soboleznovaniya-1903142556.html

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