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Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903204465.html
Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин
Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2023
Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин
Композитор Геннадий Гладков пользовался заслуженным уважением и многое сделал для развития музыкального искусства, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:22
2023-10-16T23:22
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Композитор Геннадий Гладков пользовался заслуженным уважением и многое сделал для развития музыкального искусства, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Гладков скончался в понедельник на 89-м году жизни. "Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Геннадия Игоревича Гладкова. Талантливый советский и российский композитор, педагог, Геннадий Игоревич пользовался заслуженным уважением, многое сделал для развития музыкального искусства, внес значимый вклад в культуру нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. По словам Володина, уход Гладкова — большая утрата. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070114.html
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россия, москва, рсфср, вячеслав володин, геннадий гладков, госдума рф
Культура, Россия, Москва, РСФСР, Вячеслав Володин, Геннадий Гладков, Госдума РФ
Гладков сделал многое для развития музыкального искусства, заявил Володин

Спикер ГД Володин: Гладков сделал многое для развития музыкального искусства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гдадков
Композитор Геннадий Гдадков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Композитор Геннадий Гдадков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Композитор Геннадий Гладков пользовался заслуженным уважением и многое сделал для развития музыкального искусства, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Гладков скончался в понедельник на 89-м году жизни.
Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Биография Геннадия Гладкова
Вчера, 14:59
«
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РФ Геннадия Игоревича Гладкова. Талантливый советский и российский композитор, педагог, Геннадий Игоревич пользовался заслуженным уважением, многое сделал для развития музыкального искусства, внес значимый вклад в культуру нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По словам Володина, уход Гладкова — большая утрата.
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова
Вчера, 19:01
 
КультураРоссияМоскваРСФСРВячеслав ВолодинГеннадий ГладковГосдума РФ
 
 
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