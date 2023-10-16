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Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
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19:01 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/soboleznovaniya-1903142556.html
Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова
Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:01
2023-10-16T19:01
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни. "Ушёл из жизни Геннадий Игоревич Гладков – уникальный композитор, чьё творчество покорило сердца миллионов людей. Геннадий Игоревич виртуозно работал в самых разных жанрах и стилях. Он создал прекрасные симфонические пьесы, оперы, балеты, мюзиклы и романсы... Геннадия Гладкова больше нет с нами, но осталась его музыка, которая всегда будет напоминать об этом светлом, многогранном и неординарном человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия родным, близким, всем, кто уважал, высоко ценил Геннадия Игоревича Гладкова", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что особой популярностью пользовались его произведения для спектаклей, художественных и анимационных фильмов. "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо". Эти пронзительные лирические мелодии передают чувства и настроения героев, заставляют зрителей радоваться, грустить, сопереживать, отметил премьер. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070114.html
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россия, геннадий гладков, москва, рсфср, михаил мишустин
Россия, Геннадий Гладков, Москва, РСФСР, Михаил Мишустин
Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Гладкова

Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гладков
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Композитор Геннадий Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова в связи с его кончиной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни.
Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Биография Геннадия Гладкова
Вчера, 14:59
«
"Ушёл из жизни Геннадий Игоревич Гладков – уникальный композитор, чьё творчество покорило сердца миллионов людей. Геннадий Игоревич виртуозно работал в самых разных жанрах и стилях. Он создал прекрасные симфонические пьесы, оперы, балеты, мюзиклы и романсы... Геннадия Гладкова больше нет с нами, но осталась его музыка, которая всегда будет напоминать об этом светлом, многогранном и неординарном человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия родным, близким, всем, кто уважал, высоко ценил Геннадия Игоревича Гладкова", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что особой популярностью пользовались его произведения для спектаклей, художественных и анимационных фильмов. "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо". Эти пронзительные лирические мелодии передают чувства и настроения героев, заставляют зрителей радоваться, грустить, сопереживать, отметил премьер.
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
Композитор Геннадий Гдадков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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РоссияГеннадий ГладковМоскваРСФСРМихаил Мишустин
 
 
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