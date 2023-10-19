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В Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова

В Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова - РИА Новости, 19.10.2023

В Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова

Прощание с композитором Геннадием Гладковым состоялось в четверг на Ваганьковском кладбище в Москве в узком кругу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:39

2023-10-19T16:39

2023-10-19T16:39

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прощание с композитором Геннадием Гладковым состоялось в четверг на Ваганьковском кладбище в Москве в узком кругу, передает корреспондент РИА Новости. Гладков скончался 16 октября в своем доме на 89-м году жизни. Церемония прощания, отпевания и похорон проходила в четверг на кладбище, присутствовал только ближний круг композитора, его семья и друзья. Поэт Юрий Энтин, и актер Василий Ливанов присутствовали на церемонии. Ранее Энтин говорил РИА Новости, что Гладков просил, "согласно его завещанию и просьбе семьи, чтобы никто не приходил, ни корреспонденты, никто, по-моему, должны быть только двое друзей – я и Ливанов". "Похороны завершились. Гладкова похоронили в Москве, на Ваганьковском кладбище", - сказал РИА Новости помощник Гладкова Малик Аминов. Венки прислали министерство культуры РФ, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии, композитор Владимир Дашкевич. Соболезнования родным и близким Гладкова ранее выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что многогранное творчество музыканта - яркая страница истории отечественного искусства, а память о музыканте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и всех поклонников его "большого, щедрого таланта". Премьер России Михаил Мишустин подчеркнул, что после кончины Гладкова осталась его музыка, "которая всегда будет напоминать об этом светлом, многогранном и неординарном человеке". Соболезнования выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры России Ольга Любимова, председатель совета Союза композиторов России Александр Чайковский, директор театра "Ленком Марка Захарова", председатель совета директоров студии, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

https://ria.ru/20231016/gladkov-1903204465.html

https://ria.ru/20231016/gladkov-1903066033.html

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