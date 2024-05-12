https://ria.ru/20240512/obstrel-1945461323.html

При очередном обстреле Белгорода погибли три человека

При очередном обстреле Белгорода погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2024

При очередном обстреле Белгорода погибли три человека

Трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода, еще пятеро человек пострадали, сообщил губернатор региона РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:38

2024-05-12T21:38

2024-05-12T22:25

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

геннадий гладков

украина

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода, еще пятеро человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей – девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм", - написал Гладков.Кроме того, сообщил он, еще пять человек, предварительно, пострадали."Трое человек – два мужчины и женщина – получили осколочные ранения различных частей тела, бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин – один с контузией, второй с рассечением – получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, геннадий гладков, украина