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При очередном обстреле Белгорода погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 12.05.2024 (обновлено: 22:25 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945461323.html
При очередном обстреле Белгорода погибли три человека
При очередном обстреле Белгорода погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2024
При очередном обстреле Белгорода погибли три человека
Трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода, еще пятеро человек пострадали, сообщил губернатор региона РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:38
2024-05-12T22:25
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
геннадий гладков
украина
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода, еще пятеро человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей – девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм", - написал Гладков.Кроме того, сообщил он, еще пять человек, предварительно, пострадали."Трое человек – два мужчины и женщина – получили осколочные ранения различных частей тела, бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин – один с контузией, второй с рассечением – получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, геннадий гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Геннадий Гладков, Украина
При очередном обстреле Белгорода погибли три человека

Гладков: 3 человека погибли, 5 пострадали при очередном обстреле Белгорода ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли, пятеро пострадали в результате очередного украинского обстрела Белгорода, еще пятеро человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей – девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм", - написал Гладков.
Кроме того, сообщил он, еще пять человек, предварительно, пострадали.
"Трое человек – два мужчины и женщина – получили осколочные ранения различных частей тела, бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин – один с контузией, второй с рассечением – получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение", - уточнил Гладков.
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
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3 из 8
© Фото : РИА Новости

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

На месте обрушения подъезда в Белгороде

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

При повторном обрушении пострадали спасатели.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу, один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Для обстрела использовались ракеты и снаряды РСЗО. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате удара в многоэтажке обрушился весь подъезд.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Через час с небольшим также обрушились чердачный этаж и крыша подъезда, которые изначально устояли.

© Фото : РИА Новости
4 из 8

В СК сообщили, что в результате украинского обстрела есть погибшие и пострадавшие, их точное число устанавливается.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

При повторном обрушении пострадали спасатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Предупреждение о ракетной атаке до ЧП позволило спасти многие жизни, сообщили в экстренных службах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

© РИА Новости
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныГеннадий ГладковУкраина
 
 
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