https://ria.ru/20230927/kibovskiy-1898968428.html

Биография Александра Кибовского

Биография Александра Кибовского - РИА Новости, 27.09.2023

Биография Александра Кибовского

Российский государственный деятель Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:19

2023-09-27T15:19

2023-09-27T15:19

справки

москва

александр кибовский

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Российский государственный деятель Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве.В 1995 году окончил с отличием Российский государственный гуманитарный университет. Кандидат исторических наук (2000).В 1996-1997 годах работал в музее-панораме "Бородинская битва".С 1997 года – главный специалист, с 1998 года – заместитель начальника отдела в министерстве культуры Российской Федерации.В 2000-2001 годах проходил службу по призыву в ВМФ России, сержант. После увольнения с военной службы в запас работал в Комитете по культуре города Москвы.В 2001-2004 годах был заместителем руководителя департамента – начальником отдела в министерстве культуры Российской Федерации.С 2004 года работал в аппарате правительства Российской Федерации.В 2006-2008 годах – заместитель директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства Российской Федерации.В 2008-2010 годах – руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.В 2010-2015 годах – министр правительства Москвы, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.С 11 марта 2015 года – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы.27 сентября 2023 года был освобожден с должности министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы.Кибовский – историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор многочисленных статей и монографий.Академик Российской академии художеств. Член президиума РАХ.В 2019 году книга Александра Кибовского "500 неизвестных" стала победителем национального конкурса "Книга года - 2019". Ему также вручен диплом Книги рекордов России в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".Александр Кибовский был консультантом фильмов Павла Лунгина "Дело о мертвых душах" (2005) и "Остров" (2006), сериала Владимира Хотиненко "Гибель империи" (2005) и др.Государственный советник РФ 2 класса (2010).Заслуженный деятель искусств РФ (2021).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009), Благодарностью правительства РФ и другими наградами.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, александр кибовский