https://ria.ru/20230927/kibovskiy-1898968428.html
Биография Александра Кибовского
Биография Александра Кибовского - РИА Новости, 27.09.2023
Биография Александра Кибовского
Российский государственный деятель Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:19
2023-09-27T15:19
2023-09-27T15:19
справки
москва
александр кибовский
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Российский государственный деятель Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве.В 1995 году окончил с отличием Российский государственный гуманитарный университет. Кандидат исторических наук (2000).В 1996-1997 годах работал в музее-панораме "Бородинская битва".С 1997 года – главный специалист, с 1998 года – заместитель начальника отдела в министерстве культуры Российской Федерации.В 2000-2001 годах проходил службу по призыву в ВМФ России, сержант. После увольнения с военной службы в запас работал в Комитете по культуре города Москвы.В 2001-2004 годах был заместителем руководителя департамента – начальником отдела в министерстве культуры Российской Федерации.С 2004 года работал в аппарате правительства Российской Федерации.В 2006-2008 годах – заместитель директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства Российской Федерации.В 2008-2010 годах – руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.В 2010-2015 годах – министр правительства Москвы, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.С 11 марта 2015 года – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы.27 сентября 2023 года был освобожден с должности министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы.Кибовский – историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор многочисленных статей и монографий.Академик Российской академии художеств. Член президиума РАХ.В 2019 году книга Александра Кибовского "500 неизвестных" стала победителем национального конкурса "Книга года - 2019". Ему также вручен диплом Книги рекордов России в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".Александр Кибовский был консультантом фильмов Павла Лунгина "Дело о мертвых душах" (2005) и "Остров" (2006), сериала Владимира Хотиненко "Гибель империи" (2005) и др.Государственный советник РФ 2 класса (2010).Заслуженный деятель искусств РФ (2021).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009), Благодарностью правительства РФ и другими наградами.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, александр кибовский
Справки, Москва, Александр Кибовский
Российский государственный деятель Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года
в Москве.
В 1995 году окончил с отличием Российский государственный гуманитарный университет. Кандидат исторических наук (2000).
В 1996-1997 годах работал в музее-панораме "Бородинская битва".
С 1997 года – главный специалист, с 1998 года – заместитель начальника отдела в министерстве культуры Российской Федерации.
В 2000-2001 годах проходил службу по призыву в ВМФ России, сержант. После увольнения с военной службы в запас работал в Комитете по культуре города Москвы.
В 2001-2004 годах был заместителем руководителя департамента – начальником отдела в министерстве культуры Российской Федерации.
С 2004 года работал в аппарате правительства Российской Федерации.
В 2006-2008 годах – заместитель директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования правительства Российской Федерации.
В 2008-2010 годах – руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.
В 2010-2015 годах – министр правительства Москвы, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.
С 11 марта 2015 года – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы.
27 сентября 2023 года был освобожден
с должности министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы.
Кибовский
– историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор многочисленных статей и монографий.
Академик Российской академии художеств. Член президиума РАХ.
В 2019 году книга Александра Кибовского "500 неизвестных" стала победителем национального конкурса "Книга года - 2019". Ему также вручен диплом Книги рекордов России в категории "Самое большое число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей".
Александр Кибовский был консультантом фильмов Павла Лунгина "Дело о мертвых душах" (2005) и "Остров" (2006), сериала Владимира Хотиненко "Гибель империи" (2005) и др.
Государственный советник РФ 2 класса (2010
).
Заслуженный деятель искусств РФ (2021
).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации (2009
), Благодарностью правительства РФ и другими наградами.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников