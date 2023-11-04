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В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО - РИА Новости, 04.11.2023
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17:38 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/portrety-1907471876.html
В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО
В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО
В День народного единства в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке прошла презентация новых работ... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:38
2023-11-04T17:38
москва
россия
александр шилов
александр кибовский
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В День народного единства в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке прошла презентация новых работ мастера – портретов участников специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости. "Всех вас поздравляю с праздником, с Днем народного единства. И это очень важно, что именно в этот день, в этот праздник мы презентуем эту выставку, потому что, конечно, уже прошло полтора года, как идёт специальная военная операция, и у неё появились свои герои, свои легендарные личности", - сказал на открытии представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Александр Кибовский. По его словам, этот "строй" героев будет пополняться новыми портретами. Он добавил также, что готов посодействовать в проведении выездной выставки при участии Шилова в новых регионах РФ. На выставке представили портреты трех героев специальной военной операции: 24-летнего Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, Георгиевского креста, медали Жукова Дмитрия Торопова, кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева.
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москва, россия, александр шилов, александр кибовский, день народного единства
Москва, Россия, Александр Шилов, Александр Кибовский, День народного единства
В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО

В Москве в галерее художника Шилова представили портреты участников СВО

© Фото : Галерея Александра Шилова/ВКонтактеХудожник Александр Шилов представил новые работы – портреты участников СВО
Художник Александр Шилов представил новые работы – портреты участников СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Галерея Александра Шилова/ВКонтакте
Художник Александр Шилов представил новые работы – портреты участников СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В День народного единства в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке прошла презентация новых работ мастера – портретов участников специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Всех вас поздравляю с праздником, с Днем народного единства. И это очень важно, что именно в этот день, в этот праздник мы презентуем эту выставку, потому что, конечно, уже прошло полтора года, как идёт специальная военная операция, и у неё появились свои герои, свои легендарные личности", - сказал на открытии представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Александр Кибовский.
По его словам, этот "строй" героев будет пополняться новыми портретами. Он добавил также, что готов посодействовать в проведении выездной выставки при участии Шилова в новых регионах РФ.
На выставке представили портреты трех героев специальной военной операции: 24-летнего Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, Георгиевского креста, медали Жукова Дмитрия Торопова, кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева.
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6 сентября, 18:11
 
МоскваРоссияАлександр ШиловАлександр КибовскийДень народного единства
 
 
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