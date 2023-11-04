В Москве в галерее Шилова представили портреты участников СВО
В Москве в галерее художника Шилова представили портреты участников СВО
© Фото : Галерея Александра Шилова/ВКонтактеХудожник Александр Шилов представил новые работы – портреты участников СВО
Художник Александр Шилов представил новые работы – портреты участников СВО
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В День народного единства в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке прошла презентация новых работ мастера – портретов участников специальной военной операции, передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Всех вас поздравляю с праздником, с Днем народного единства. И это очень важно, что именно в этот день, в этот праздник мы презентуем эту выставку, потому что, конечно, уже прошло полтора года, как идёт специальная военная операция, и у неё появились свои герои, свои легендарные личности", - сказал на открытии представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Александр Кибовский.
По его словам, этот "строй" героев будет пополняться новыми портретами. Он добавил также, что готов посодействовать в проведении выездной выставки при участии Шилова в новых регионах РФ.
На выставке представили портреты трех героев специальной военной операции: 24-летнего Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, Георгиевского креста, медали Жукова Дмитрия Торопова, кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева.