https://ria.ru/20220719/shirvindt-1803425897.html

Швыдкой, Аверин, Киркоров и Газаров поздравили Ширвиндта с 88-летием

Швыдкой, Аверин, Киркоров и Газаров поздравили Ширвиндта с 88-летием - РИА Новости, 19.07.2022

Швыдкой, Аверин, Киркоров и Газаров поздравили Ширвиндта с 88-летием

Актер Максим Аверин, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, певец Филипп... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:55

2022-07-19T12:55

2022-07-19T12:55

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Актер Максим Аверин, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, певец Филипп Киркоров, а также ряд артистов труппы театра и зрители поздравили артиста Александра Ширвиндта с 88-летием, соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале Театра Сатиры.Во вторник 19 июля народному артисту РСФСР Ширвиндту исполняется 88 лет. Он был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а в 2021-м стал его президентом."Александр Анатольевич, уважаемый, дорогой, любимый, с днем рождения! Конечно же, здоровья. Конечно же, сил, энергии прекрасного настроения. Вы великолепнейший артист. О ваших человеческих качествах ходят легенды, а ваши книги возвращают нас к простым истинам", – сказал нынешний художественный руководитель театра Сергей Газаров.Михаил Швыдкой поздравил Ширвиндта с днем рождения, пожелав ему долгой жизни. "Когда ты представлял свою книгу в Доме актера, ты сказал, что две восьмерки означают бесконечность. Мы тебя действительно бесконечно любим, бесконечно тобой гордимся и бесконечно счастливы, что можем с тобой общаться. Нам очень хочется, чтобы ты жил долго-долго. Великое счастье, что после своих удивительных ролей ты оставляешь еще и книги, от которых невозможно оторваться и по которым наши потомки будут восстанавливать ту реальность, в которой мы жили. Шурочка, будь счастлив, мы тебя очень любим", – сказал он.Певец Александр Розенбаум признался, что сделал на пальце татуировку в виде восьмерки. "Татуировочку сделал в честь тебя! Ты просто мужчина, без которого наша страна и вообще все русскоязычное население жить не может. Целую тебя, дорогой", – сказал он.Филипп Киркоров также взял слово, сказав, что Ширвиндт – его кумир. "Несравненный, дорогой, любимый... Бог моего детства! Вы – дядя Шура, мой кумир, вы мой любимый старший учитель", – сказал артист.Также в поздравительном видео приняли участие юморист Юрий Гальцев, актер Леонид Ярмольник, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, актер Александр Олешко, ряд артистов труппы Театра Сатиры и зрители театра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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