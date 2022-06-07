https://ria.ru/20220607/vystavka-1793816595.html

Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством"

Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством" - РИА Новости, 07.06.2022

Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством"

Выставка "Петр Великий. Усы властелина" в Третьяковской галерее – хороший пример "музейного хулиганства", считает глава департамента культуры Москвы Александр... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:29

2022-06-07T18:29

2022-06-07T18:29

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Выставка "Петр Великий. Усы властелина" в Третьяковской галерее – хороший пример "музейного хулиганства", считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и посвящена усам первого русского императора. Она будет действовать с 8 июня по 2 октября.Третьяковская галерея предлагает зрителям ознакомиться с портретами Петра Великого, относящимися к XVIII–XXI векам и проследить, как форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием моды, а также в зависимости от его здоровья и настроения. Всего на выставке представлено около 30 произведений живописи, графики, скульптуры, несколько книг. Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание с одноименным названием и просветительская программа в формате лекций.Во вторник выставку представили журналистам замгендиректора Третьяковки по научной работе Татьяна Карпова, куратор выставки Людмила Маркина, а также Александр Кибовский.Он назвал такой подход к важной дате нестандартным оригинальным решением. "Это хороший пример музейного хулиганства в чистом виде, в высоком смысле слова", — сказал Кибовский на пресс-показе."Мы не могли пройти мимо юбилея Петра Великого, который празднует наша страна. И во многих музеях стартуют различные выставки, посвященные Петру Первому. Мы не богаты его портретами. Павел Михайлович Третьяков не собирал специально императорские портреты. Те работы, которые у нас есть, пришли уже в XX веке преимущественно в наше собрание. Тем не менее определенный интересный материал на эту тему у нас тоже есть", — сказала Карпова.

https://ria.ru/20220607/muzey-1793748511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, александр кибовский, петр i, татьяна карпова, третьяковская галерея, выставки, что посмотреть , куда сходить