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Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством" - РИА Новости, 07.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220607/vystavka-1793816595.html
Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством"
Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством" - РИА Новости, 07.06.2022
Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством"
Выставка "Петр Великий. Усы властелина" в Третьяковской галерее – хороший пример "музейного хулиганства", считает глава департамента культуры Москвы Александр... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:29
2022-06-07T18:29
культура
новости культуры
александр кибовский
петр i
татьяна карпова
третьяковская галерея
выставки
что посмотреть
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Выставка "Петр Великий. Усы властелина" в Третьяковской галерее – хороший пример "музейного хулиганства", считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и посвящена усам первого русского императора. Она будет действовать с 8 июня по 2 октября.Третьяковская галерея предлагает зрителям ознакомиться с портретами Петра Великого, относящимися к XVIII–XXI векам и проследить, как форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием моды, а также в зависимости от его здоровья и настроения. Всего на выставке представлено около 30 произведений живописи, графики, скульптуры, несколько книг. Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание с одноименным названием и просветительская программа в формате лекций.Во вторник выставку представили журналистам замгендиректора Третьяковки по научной работе Татьяна Карпова, куратор выставки Людмила Маркина, а также Александр Кибовский.Он назвал такой подход к важной дате нестандартным оригинальным решением. "Это хороший пример музейного хулиганства в чистом виде, в высоком смысле слова", — сказал Кибовский на пресс-показе."Мы не могли пройти мимо юбилея Петра Великого, который празднует наша страна. И во многих музеях стартуют различные выставки, посвященные Петру Первому. Мы не богаты его портретами. Павел Михайлович Третьяков не собирал специально императорские портреты. Те работы, которые у нас есть, пришли уже в XX веке преимущественно в наше собрание. Тем не менее определенный интересный материал на эту тему у нас тоже есть", — сказала Карпова.
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новости культуры, александр кибовский, петр i, татьяна карпова, третьяковская галерея, выставки, что посмотреть , куда сходить
18:29 07.06.2022
 
Кибовский назвал выставку в Третьяковке хорошим "музейным хулиганством"

Кибовский назвал выставку об усах Петра I хорошим примером "музейного хулиганства"

© Фото : Третьяковская галереяПортрет Петра I
Портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Третьяковская галерея
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Выставка "Петр Великий. Усы властелина" в Третьяковской галерее – хороший пример "музейного хулиганства", считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I и посвящена усам первого русского императора. Она будет действовать с 8 июня по 2 октября.
Третьяковская галерея предлагает зрителям ознакомиться с портретами Петра Великого, относящимися к XVIII–XXI векам и проследить, как форма усов императора менялась с возрастом, под влиянием моды, а также в зависимости от его здоровья и настроения. Всего на выставке представлено около 30 произведений живописи, графики, скульптуры, несколько книг. Также к открытию выставки подготовлено научно-популярное издание с одноименным названием и просветительская программа в формате лекций.
Во вторник выставку представили журналистам замгендиректора Третьяковки по научной работе Татьяна Карпова, куратор выставки Людмила Маркина, а также Александр Кибовский.
Он назвал такой подход к важной дате нестандартным оригинальным решением. "Это хороший пример музейного хулиганства в чистом виде, в высоком смысле слова", — сказал Кибовский на пресс-показе.
"Мы не могли пройти мимо юбилея Петра Великого, который празднует наша страна. И во многих музеях стартуют различные выставки, посвященные Петру Первому. Мы не богаты его портретами. Павел Михайлович Третьяков не собирал специально императорские портреты. Те работы, которые у нас есть, пришли уже в XX веке преимущественно в наше собрание. Тем не менее определенный интересный материал на эту тему у нас тоже есть", — сказала Карпова.
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Вчера, 15:04Культура
Русский музей открывает две выставки к 350-летию со дня рождения Петра I
 
КультураНовости культурыАлександр КибовскийПетр IТатьяна КарповаТретьяковская галереяВыставкичто посмотретькуда сходить
 
 
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