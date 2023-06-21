https://ria.ru/20230621/aktsiya-1879690270.html

В Москве проходит акция "Линия памяти"

В Москве проходит акция "Линия памяти" - РИА Новости, 21.06.2023

В Москве проходит акция "Линия памяти"

Акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, началась в Москве на Крымской набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:56

2023-06-21T23:56

2023-06-21T23:56

общество

сталинград

берлин (город)

москва

александр кибовский

александр хоменко

алексей шапошников

московская городская дума

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, началась в Москве на Крымской набережной, передаёт корреспондент РИА Новости. "Это не праздник, это день памяти и скорби, и сегодня здесь, в центре города мы даём старт мероприятиям, которые пройдут по всей Москве", - сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Акция проводится в городе уже в девятый раз. Волонтеры и участники зажигают 1418 свечей, каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны. Первую, 22 июня 1941 года, по традиции зажигает ветеран Великой Отечественной войны, в этом году её зажёг столетний Александр Хоменко, который прошёл всю войну в пехоте - от Сталинграда до Берлина. Участники акции зажгли свечи у тех дат, которые памятны для их семей: глава департамента культуры Александр Кибовский - 14 января 1944 года, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - 1 сентября 1941 года и 3 апреля 1944 года, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов - 25 февраля 1945 года. Как сообщила руководитель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова, молодежь - волонтёры столицы участвуют во всех акциях этого памятного дня, с вечера 21 июня по вечер 22 июня, всего 2 тысяча молодых людей. До 8 утра на Крымской набережной они будут поддерживать Огонь Победы.

https://ria.ru/20230621/aktsiya-1879689614.html

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Наталья Макарова

общество, сталинград, берлин (город), москва, александр кибовский, александр хоменко, алексей шапошников, московская городская дума