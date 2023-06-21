В Москве проходит акция "Линия памяти"
В Москве началась акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАкция "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве
Акция "Линия памяти" на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти", посвященная Дню памяти и скорби, началась в Москве на Крымской набережной, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это не праздник, это день памяти и скорби, и сегодня здесь, в центре города мы даём старт мероприятиям, которые пройдут по всей Москве", - сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Акция проводится в городе уже в девятый раз. Волонтеры и участники зажигают 1418 свечей, каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.
Первую, 22 июня 1941 года, по традиции зажигает ветеран Великой Отечественной войны, в этом году её зажёг столетний Александр Хоменко, который прошёл всю войну в пехоте - от Сталинграда до Берлина.
Участники акции зажгли свечи у тех дат, которые памятны для их семей: глава департамента культуры Александр Кибовский - 14 января 1944 года, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - 1 сентября 1941 года и 3 апреля 1944 года, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов - 25 февраля 1945 года.
Как сообщила руководитель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова, молодежь - волонтёры столицы участвуют во всех акциях этого памятного дня, с вечера 21 июня по вечер 22 июня, всего 2 тысяча молодых людей. До 8 утра на Крымской набережной они будут поддерживать Огонь Победы.