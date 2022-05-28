https://ria.ru/20220528/biblionoch-1791477731.html

Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина

Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина - РИА Новости, 28.05.2022

Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина

Торжественное открытие всероссийской ежегодной акции "Библионочь" прошло в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина, старт акции дала заместитель... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T23:03

2022-05-28T23:03

2022-05-28T23:18

культура

александр кибовский

николай цискаридзе

григорий заславский

россия

москва

российская государственная библиотека

библионочь

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торжественное открытие всероссийской ежегодной акции "Библионочь" прошло в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина, старт акции дала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, передаёт корреспондент РИА Новости.Она отметила, что всероссийская акция "Библионочь" пройдёт в этом году в 11-ый раз, и с каждым годом наблюдается возрастающий интерес россиян к книге и библиотекам."Конечно, сегодняшняя наша "Библионочь" посвящена именно традициям, нашей богатейшей культуре, и мы будем с вами говорить, смотреть, рассуждать именно об этом", - рассказала Ярилова.Она добавила, что к акции присоединились почти 40 тысяч библиотек.Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что в Москве акция будет длиться до двух часов ночи. По его словам, более 700 мероприятий подготовили 220 площадок.На церемонии открытия посетителям презентовали проект "Библиотека креативных индустрий", который представляет собой коллекцию книг и документов. Скоро представители творческих профессий смогут использовать его для поиска вдохновения и новых знаний. Амбассадорами и кураторами проекта выступили ведущие деятели культуры - Николай Цискаридзе, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская.Также в этот день в РГБ прошли писательский марафон с Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой и другими российскими популярными авторами, экскурсии по "закрытым" местам самого большого книгохранилища страны, поэтический фестиваль и общероссийская квиз-игра "Про традиции", в которой любой желающий смог проверить себя на знание обычаев и традиций народов России.Весь вечер в Российской государственной библиотеке нарушали тишину оригинальные диджей-сеты, электронный фолк и этническая музыка в исполнении инди-фолк-проекта Zventa Sventana и музыканта Олены Уутай.Организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал "Культура.РФ".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр кибовский, николай цискаридзе, григорий заславский, россия, москва, российская государственная библиотека, библионочь