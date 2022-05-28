https://ria.ru/20220528/biblionoch-1791477731.html
Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина
Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина - РИА Новости, 28.05.2022
Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина
Торжественное открытие всероссийской ежегодной акции "Библионочь" прошло в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина, старт акции дала заместитель... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T23:03
2022-05-28T23:03
2022-05-28T23:18
культура
александр кибовский
николай цискаридзе
григорий заславский
россия
москва
российская государственная библиотека
библионочь
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торжественное открытие всероссийской ежегодной акции "Библионочь" прошло в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина, старт акции дала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, передаёт корреспондент РИА Новости.Она отметила, что всероссийская акция "Библионочь" пройдёт в этом году в 11-ый раз, и с каждым годом наблюдается возрастающий интерес россиян к книге и библиотекам."Конечно, сегодняшняя наша "Библионочь" посвящена именно традициям, нашей богатейшей культуре, и мы будем с вами говорить, смотреть, рассуждать именно об этом", - рассказала Ярилова.Она добавила, что к акции присоединились почти 40 тысяч библиотек.Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что в Москве акция будет длиться до двух часов ночи. По его словам, более 700 мероприятий подготовили 220 площадок.На церемонии открытия посетителям презентовали проект "Библиотека креативных индустрий", который представляет собой коллекцию книг и документов. Скоро представители творческих профессий смогут использовать его для поиска вдохновения и новых знаний. Амбассадорами и кураторами проекта выступили ведущие деятели культуры - Николай Цискаридзе, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская.Также в этот день в РГБ прошли писательский марафон с Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой и другими российскими популярными авторами, экскурсии по "закрытым" местам самого большого книгохранилища страны, поэтический фестиваль и общероссийская квиз-игра "Про традиции", в которой любой желающий смог проверить себя на знание обычаев и традиций народов России.Весь вечер в Российской государственной библиотеке нарушали тишину оригинальные диджей-сеты, электронный фолк и этническая музыка в исполнении инди-фолк-проекта Zventa Sventana и музыканта Олены Уутай.Организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал "Культура.РФ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр кибовский, николай цискаридзе, григорий заславский, россия, москва, российская государственная библиотека, библионочь
23:03 28.05.2022 (обновлено: 23:18 28.05.2022)
Всероссийская акция "Библионочь" стартовала в Библиотеке имени Ленина
В Библиотеке имени Ленина торжественно стартовала всероссийская акция "Библионочь"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торжественное открытие всероссийской ежегодной акции "Библионочь" прошло в Российской государственной библиотеке (РГБ) им. Ленина, старт акции дала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Библионочь" объявляю открытой", - сказала Ярилова в своём обращении к участникам акции со сцены Ленинки.
Она отметила, что всероссийская акция "Библионочь" пройдёт в этом году в 11-ый раз, и с каждым годом наблюдается возрастающий интерес россиян к книге и библиотекам.
"Конечно, сегодняшняя наша "Библионочь" посвящена именно традициям, нашей богатейшей культуре, и мы будем с вами говорить, смотреть, рассуждать именно об этом", - рассказала Ярилова.
Она добавила, что к акции присоединились почти 40 тысяч библиотек.
"Сегодня более четырёх тысяч самых разных мероприятий пройдут в рамках наших библиотек. И это не только когда можно взять книгу, почитать или посидеть за компьютером, я уверяю вас, вы сможете увидеть в эту ночь много-много интересного, что наши библиотекари и наши библиотеки не показывают в обычные дни", - пояснила замминистра культуры РФ.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский
сообщил, что в Москве акция будет длиться до двух часов ночи. По его словам, более 700 мероприятий подготовили 220 площадок.
На церемонии открытия посетителям презентовали проект "Библиотека креативных индустрий", который представляет собой коллекцию книг и документов. Скоро представители творческих профессий смогут использовать его для поиска вдохновения и новых знаний. Амбассадорами и кураторами проекта выступили ведущие деятели культуры - Николай Цискаридзе
, Григорий Заславский
, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская
.
Также в этот день в РГБ
прошли писательский марафон с Александром Цыпкиным
, Евгением Поповым
, Верой Богдановой и другими российскими популярными авторами, экскурсии по "закрытым" местам самого большого книгохранилища страны, поэтический фестиваль и общероссийская квиз-игра "Про традиции", в которой любой желающий смог проверить себя на знание обычаев и традиций народов России
.
Весь вечер в Российской государственной библиотеке нарушали тишину оригинальные диджей-сеты, электронный фолк и этническая музыка в исполнении инди-фолк-проекта Zventa Sventana и музыканта Олены Уутай.
Организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал "Культура.РФ".