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Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы - РИА Новости, 09.01.2025
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20:30 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/moskva-1993015688.html
Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы
Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы - РИА Новости, 09.01.2025
Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца продлил срок ареста бывшему руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому по делу о покушении на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:30:00+03:00
2025-01-09T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на два месяца продлил срок ареста бывшему руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток", - сказал собеседник агентства. Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20250109/osevdomitel-1992875669.html
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происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин, россия
Происшествия, Москва, Александр Кибовский, Сергей Собянин, Россия
Суд продлил арест экс-главе департамента культуры Москвы

Суд продлил арест экс-главе столичного департамента культуры Кибовскому

© РИА Новости / Пресс-служба Замоскворецкого суда | Перейти в медиабанкАлександр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы
Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Замоскворецкого суда
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Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на два месяца продлил срок ареста бывшему руководителю столичного департамента культуры Александру Кибовскому по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток", - сказал собеседник агентства.
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Ему предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей.
Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям.
В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
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