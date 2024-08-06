https://ria.ru/20240806/mosgorsud-1964374441.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского - РИА Новости, 06.08.2024

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского

Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:33

2024-08-06T12:33

2024-08-06T12:33

происшествия

москва

александр кибовский

сергей собянин

московский городской суд

мосгорпарк

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ирина Сысоева. Кибовский участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его защита в своей жалобе просила суд смягчить меру пресечения, опровергая доводы о том, что Кибовский может скрыться или оказать давление на участников уголовного судопроизводства, оспаривалась и его причастность к преступлениям. Кроме того, адвокат заявила, что планирует написать заявление в правоохранительные органы на экс-главу Мосгорпарка (учреждение в структуре департамента культуры) Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний на Кибовского. Как и в день ареста, Кибовский попросил отправить его на СВО. Прокурор же настаивал на том, что решение Замоскворецкого суда Москвы необходимо оставить в силе ввиду его законности. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.

https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html

https://ria.ru/20240717/sud-1960250721.html

https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин, московский городской суд, мосгорпарк