https://ria.ru/20240806/mosgorsud-1964374441.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского - РИА Новости, 06.08.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского
Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:33
2024-08-06T12:33
2024-08-06T12:33
происшествия
москва
александр кибовский
сергей собянин
московский городской суд
мосгорпарк
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ирина Сысоева. Кибовский участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его защита в своей жалобе просила суд смягчить меру пресечения, опровергая доводы о том, что Кибовский может скрыться или оказать давление на участников уголовного судопроизводства, оспаривалась и его причастность к преступлениям. Кроме того, адвокат заявила, что планирует написать заявление в правоохранительные органы на экс-главу Мосгорпарка (учреждение в структуре департамента культуры) Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний на Кибовского. Как и в день ареста, Кибовский попросил отправить его на СВО. Прокурор же настаивал на том, что решение Замоскворецкого суда Москвы необходимо оставить в силе ввиду его законности. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html
https://ria.ru/20240717/sud-1960250721.html
https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин, московский городской суд, мосгорпарк
Происшествия, Москва, Александр Кибовский, Сергей Собянин, Московский городской суд, Мосгорпарк
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского
Мосгорсуд признал законным арест экс-главы департамента культуры Кибовского
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября.
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ирина Сысоева.
Кибовский участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Его защита в своей жалобе просила суд смягчить меру пресечения, опровергая доводы о том, что Кибовский может скрыться или оказать давление на участников уголовного судопроизводства, оспаривалась и его причастность к преступлениям. Кроме того, адвокат заявила, что планирует написать заявление в правоохранительные органы на экс-главу Мосгорпарка
(учреждение в структуре департамента культуры) Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний на Кибовского.
Как и в день ареста, Кибовский попросил отправить его на СВО.
Прокурор же настаивал на том, что решение Замоскворецкого суда Москвы необходимо оставить в силе ввиду его законности.
Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей.
Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин
снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.