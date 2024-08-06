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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского - РИА Новости, 06.08.2024
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12:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/mosgorsud-1964374441.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского - РИА Новости, 06.08.2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского
Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:33
2024-08-06T12:33
происшествия
москва
александр кибовский
сергей собянин
московский городской суд
мосгорпарк
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ирина Сысоева. Кибовский участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Его защита в своей жалобе просила суд смягчить меру пресечения, опровергая доводы о том, что Кибовский может скрыться или оказать давление на участников уголовного судопроизводства, оспаривалась и его причастность к преступлениям. Кроме того, адвокат заявила, что планирует написать заявление в правоохранительные органы на экс-главу Мосгорпарка (учреждение в структуре департамента культуры) Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний на Кибовского. Как и в день ареста, Кибовский попросил отправить его на СВО. Прокурор же настаивал на том, что решение Замоскворецкого суда Москвы необходимо оставить в силе ввиду его законности. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html
https://ria.ru/20240717/sud-1960250721.html
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происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин, московский городской суд, мосгорпарк
Происшествия, Москва, Александр Кибовский, Сергей Собянин, Московский городской суд, Мосгорпарк
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу депкультуры города Александра Кибовского

Мосгорсуд признал законным арест экс-главы департамента культуры Кибовского

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября.
Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
17 июля, 22:17
"Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Ирина Сысоева.
Кибовский участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Его защита в своей жалобе просила суд смягчить меру пресечения, опровергая доводы о том, что Кибовский может скрыться или оказать давление на участников уголовного судопроизводства, оспаривалась и его причастность к преступлениям. Кроме того, адвокат заявила, что планирует написать заявление в правоохранительные органы на экс-главу Мосгорпарка (учреждение в структуре департамента культуры) Викторию Хабалонову по факту дачи, как утверждает защита, ложных показаний на Кибовского.
Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Следствие попросило арестовать экс-главу департамента культуры Москвы
17 июля, 14:43
Как и в день ареста, Кибовский попросил отправить его на СВО.
Прокурор же настаивал на том, что решение Замоскворецкого суда Москвы необходимо оставить в силе ввиду его законности.
Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей.
Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
Александр Кибовский - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой
17 июля, 15:19
 
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