07:59 07.11.2022 (обновлено: 08:27 07.11.2022)
Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы
Жителям новых регионов направят 19 миллионов рублей, собранные на акции "Ночь искусств"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТорговля на городском блошином рынке в Москве в рамках акции "Ночь искусств"
Торговля на городском блошином рынке в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Москве прошла 10-я, юбилейная акция "Ночь искусств". Впервые часть ее мероприятий стала благотворительной - на них удалось собрать 19 миллионов рублей. В Год культурного наследия народов России акция проходила под девизом "Мы едины" и была посвящена русской культуре и русскому классическому искусству", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Отмечается, что в рамках акции прошло свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек.
"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция. Во время акции горожанам предоставляется возможность посетить музеи, библиотеки, театры бесплатно. Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы.