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Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы

Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы - РИА Новости, 07.11.2022

Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы

Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T07:59

2022-11-07T07:59

2022-11-07T08:27

александр кибовский

москва

запорожская область

донбасс

акция "ночь искусств"

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте мэра столицы.Как отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Отмечается, что в рамках акции прошло свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек."Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция. Во время акции горожанам предоставляется возможность посетить музеи, библиотеки, театры бесплатно. Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы.

https://ria.ru/20221104/nochiskusstv-1828997247.html

москва

запорожская область

донбасс

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александр кибовский, москва, запорожская область, донбасс, акция "ночь искусств"