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Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы - РИА Новости, 07.11.2022
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Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы
Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы - РИА Новости, 07.11.2022
Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы
Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:59
2022-11-07T08:27
александр кибовский
москва
запорожская область
донбасс
акция "ночь искусств"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте мэра столицы.Как отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Отмечается, что в рамках акции прошло свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек."Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция. Во время акции горожанам предоставляется возможность посетить музеи, библиотеки, театры бесплатно. Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы.
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запорожская область
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александр кибовский, москва, запорожская область, донбасс, акция "ночь искусств"
Александр Кибовский, Москва, Запорожская область, Донбасс, Акция "Ночь искусств"
07:59 07.11.2022 (обновлено: 08:27 07.11.2022)
 
Cобранные на "Ночи искусств" в Москве деньги направят в новые регионы

Жителям новых регионов направят 19 миллионов рублей, собранные на акции "Ночь искусств"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТорговля на городском блошином рынке в Москве в рамках акции "Ночь искусств"
Торговля на городском блошином рынке в Москве в рамках акции Ночь искусств - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Торговля на городском блошином рынке в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Благотворительные мероприятия юбилейной "Ночи искусств" в Москве собрали 19 миллионов рублей, которые направят на помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Москве прошла 10-я, юбилейная акция "Ночь искусств". Впервые часть ее мероприятий стала благотворительной - на них удалось собрать 19 миллионов рублей. В Год культурного наследия народов России акция проходила под девизом "Мы едины" и была посвящена русской культуре и русскому классическому искусству", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Отмечается, что в рамках акции прошло свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие более 240 тысяч человек.
"Ночь искусств" - ежегодная культурно-образовательная акция. Во время акции горожанам предоставляется возможность посетить музеи, библиотеки, театры бесплатно. Впервые акция "Ночь искусств" состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы.
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