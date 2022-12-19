https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839719148.html
Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям
Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям - РИА Новости, 19.12.2022
Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям
Возросла требовательность гражданского общества к тому, что сейчас показывают на культурных площадках, заявил министр правительства Москвы Александр Кибовский... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T16:01
2022-12-19T16:01
2022-12-19T16:16
культура
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александр кибовский
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Возросла требовательность гражданского общества к тому, что сейчас показывают на культурных площадках, заявил министр правительства Москвы Александр Кибовский. Мнением он поделился с Вячеславом Манучаровым в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".Он отметил, что "серьезные изменения в сознании производят изменение и по отношению к произведениям искусства. К тому, как люди себе его представляют, какие требования они выдвигают к мастерам или площадкам". "Они (люди — Прим. ред.) считают, что если это государственное учреждение, то, соответственно, оно должно иметь определенный уровень и, в сложившейся ситуации, определенную творческую повестку. И вот это зазвучало сейчас так, как не звучало никогда. Эта требовательность очень сильно возросла. Я говорю именно про гражданское общество, про индивидуальных заявителей, а не про общественные группы", — уточнил министр культуры Москвы.По его мнению, "у нас сферы искусства люди перестали считать элитарным уделом неких знатоков". Он напомнил, что "Основы законодательства о культуре РФ" были написаны в 1992 году. "Понятно, в какое время создавался этот закон, на волне каких эмоций, чувств, желаний. Там и написано, что государство должно финансировать культуру, помогать ей, давать всяческие свободы. И при этом четко прописано, что не могут органы власти вмешиваться в творческую деятельность", — пояснил чиновник, добавив, что все тогда уходили от советской цензуры. По его словам, критерием успешности в те годы были упоминания в СМИ — молодые режиссеры поняли, что прославиться легче за счет эпатажа. И это находило поддержку у определенного рода истеблишмента. Кибовский заявил, что "к нам конкретно Запад применял все те же технологии, что и в других регионах мира в рамках неоколониальной политики. (...) Неоколониализм предполагает, что не надо никого оккупировать — расходно, затратно, рискованно. Надо просто коррумпировать элиту", — считает чиновник.По его мнению, "любые попытки сказать, что у нас есть собственная многовековая история, цивилизационный путь, воспринимаются в штыки, подвергаются осмеянию, ерничеству".
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РИА Новости
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новости культуры, александр кибовский, вячеслав манучаров, россия, москва
Культура, Новости культуры, Александр Кибовский, Вячеслав Манучаров, Россия, Москва
16:01 19.12.2022 (обновлено: 16:16 19.12.2022)
Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям
Кибовский: возросла требовательность общества к культурным площадкам и деятелям
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Возросла требовательность гражданского общества к тому, что сейчас показывают на культурных площадках, заявил министр правительства Москвы Александр Кибовский. Мнением он поделился
с Вячеславом Манучаровым в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".
Он отметил, что "серьезные изменения в сознании производят изменение и по отношению к произведениям искусства. К тому, как люди себе его представляют, какие требования они выдвигают к мастерам или площадкам".
"Они (люди — Прим. ред.) считают, что если это государственное учреждение, то, соответственно, оно должно иметь определенный уровень и, в сложившейся ситуации, определенную творческую повестку. И вот это зазвучало сейчас так, как не звучало никогда. Эта требовательность очень сильно возросла. Я говорю именно про гражданское общество, про индивидуальных заявителей, а не про общественные группы", — уточнил министр культуры Москвы.
По его мнению, "у нас сферы искусства люди перестали считать элитарным уделом неких знатоков".
"Но мне совершенно не импонирует, что многих это побудило к попытке, желанию найти каких-то врагов, которых, конечно, и нет", — отметил Кибовский.
Он напомнил, что "Основы законодательства о культуре РФ" были написаны в 1992 году.
"Понятно, в какое время создавался этот закон, на волне каких эмоций, чувств, желаний. Там и написано, что государство должно финансировать культуру, помогать ей, давать всяческие свободы. И при этом четко прописано, что не могут органы власти вмешиваться в творческую деятельность", — пояснил чиновник, добавив, что все тогда уходили от советской цензуры.
По его словам, критерием успешности в те годы были упоминания в СМИ — молодые режиссеры поняли, что прославиться легче за счет эпатажа. И это находило поддержку у определенного рода истеблишмента.
Кибовский заявил, что "к нам конкретно Запад применял все те же технологии, что и в других регионах мира в рамках неоколониальной политики. (...) Неоколониализм предполагает, что не надо никого оккупировать — расходно, затратно, рискованно. Надо просто коррумпировать элиту", — считает чиновник.
По его мнению, "любые попытки сказать, что у нас есть собственная многовековая история, цивилизационный путь, воспринимаются в штыки, подвергаются осмеянию, ерничеству".
"Легенда, что общество может жить без идеологии внедрялась как аксиома. Хотя даже в самом либерально-демократическом обществе есть идеология. То, что творится с ЛГБТ — это прямая идеология", — считает Кибовский.