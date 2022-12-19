https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839719148.html

Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям

Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям - РИА Новости, 19.12.2022

Кибовский: возросла требовательность общества к культурным деятелям

Возросла требовательность гражданского общества к тому, что сейчас показывают на культурных площадках, заявил министр правительства Москвы Александр Кибовский... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T16:01

2022-12-19T16:01

2022-12-19T16:16

культура

новости культуры

александр кибовский

вячеслав манучаров

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791934231_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_a9129f873e4b9dc0dd93420ff02efacb.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Возросла требовательность гражданского общества к тому, что сейчас показывают на культурных площадках, заявил министр правительства Москвы Александр Кибовский. Мнением он поделился с Вячеславом Манучаровым в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".Он отметил, что "серьезные изменения в сознании производят изменение и по отношению к произведениям искусства. К тому, как люди себе его представляют, какие требования они выдвигают к мастерам или площадкам". "Они (люди — Прим. ред.) считают, что если это государственное учреждение, то, соответственно, оно должно иметь определенный уровень и, в сложившейся ситуации, определенную творческую повестку. И вот это зазвучало сейчас так, как не звучало никогда. Эта требовательность очень сильно возросла. Я говорю именно про гражданское общество, про индивидуальных заявителей, а не про общественные группы", — уточнил министр культуры Москвы.По его мнению, "у нас сферы искусства люди перестали считать элитарным уделом неких знатоков". Он напомнил, что "Основы законодательства о культуре РФ" были написаны в 1992 году. "Понятно, в какое время создавался этот закон, на волне каких эмоций, чувств, желаний. Там и написано, что государство должно финансировать культуру, помогать ей, давать всяческие свободы. И при этом четко прописано, что не могут органы власти вмешиваться в творческую деятельность", — пояснил чиновник, добавив, что все тогда уходили от советской цензуры. По его словам, критерием успешности в те годы были упоминания в СМИ — молодые режиссеры поняли, что прославиться легче за счет эпатажа. И это находило поддержку у определенного рода истеблишмента. Кибовский заявил, что "к нам конкретно Запад применял все те же технологии, что и в других регионах мира в рамках неоколониальной политики. (...) Неоколониализм предполагает, что не надо никого оккупировать — расходно, затратно, рискованно. Надо просто коррумпировать элиту", — считает чиновник.По его мнению, "любые попытки сказать, что у нас есть собственная многовековая история, цивилизационный путь, воспринимаются в штыки, подвергаются осмеянию, ерничеству".

https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839711680.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр кибовский, вячеслав манучаров, россия, москва