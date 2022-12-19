https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839711680.html

Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели

Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели - РИА Новости, 19.12.2022

Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели

Министр культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, почему, на его взгляд, создалось впечатление, что у нас в культуре одни предатели. Мнением он поделился с РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T13:46

2022-12-19T13:46

2022-12-19T13:50

культура

новости культуры

александр кибовский

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, почему, на его взгляд, создалось впечатление, что у нас в культуре одни предатели. Мнением он поделился с Вячеславом Манучаровым эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".Чиновник считает, что "с шумом" уехавшие из страны задали "тренд очень неприятный"."Несколько буквально одиозных уже сегодня персонажей, к сожалению, подвели всю отрасль под восприятие, что здесь окапались одни предатели и не патриоты. Хотя это совершенно не так", — заявил Кибовский. По его словам, люди спрашивают: "Как так получилось, что у нас культура оказалась "пятой колонной". "Я говорю: "Подождите, кто вам это сказал? Почему вы по некоторым примерам даете такую маркировку и оценку?" Постоянное муссирование каких-то прецедентов породило волну, при том что в нашей сфере работают десятки тысяч человек", — говорит министр.

https://ria.ru/20221217/novak-1839440142.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр кибовский