https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839711680.html
Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели
Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели - РИА Новости, 19.12.2022
Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели
Министр культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, почему, на его взгляд, создалось впечатление, что у нас в культуре одни предатели. Мнением он поделился с РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T13:46
2022-12-19T13:46
2022-12-19T13:50
культура
новости культуры
александр кибовский
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, почему, на его взгляд, создалось впечатление, что у нас в культуре одни предатели. Мнением он поделился с Вячеславом Манучаровым эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".Чиновник считает, что "с шумом" уехавшие из страны задали "тренд очень неприятный"."Несколько буквально одиозных уже сегодня персонажей, к сожалению, подвели всю отрасль под восприятие, что здесь окапались одни предатели и не патриоты. Хотя это совершенно не так", — заявил Кибовский. По его словам, люди спрашивают: "Как так получилось, что у нас культура оказалась "пятой колонной". "Я говорю: "Подождите, кто вам это сказал? Почему вы по некоторым примерам даете такую маркировку и оценку?" Постоянное муссирование каких-то прецедентов породило волну, при том что в нашей сфере работают десятки тысяч человек", — говорит министр.
https://ria.ru/20221217/novak-1839440142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, александр кибовский
Культура, Новости культуры, Александр Кибовский
13:46 19.12.2022 (обновлено: 13:50 19.12.2022)
Кибовский: Несколько человек создали мнение, что в культуре одни предатели
Кибовский: Несколько одиозных персонажей создали мнение, что в культуре одни предатели
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Министр культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, почему, на его взгляд, создалось впечатление, что у нас в культуре одни предатели. Мнением он поделился
с Вячеславом Манучаровым эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".
Чиновник считает, что "с шумом" уехавшие из страны задали "тренд очень неприятный".
"Несколько буквально одиозных уже сегодня персонажей, к сожалению, подвели всю отрасль под восприятие, что здесь окапались одни предатели и не патриоты. Хотя это совершенно не так", — заявил Кибовский.
По его словам, люди спрашивают: "Как так получилось, что у нас культура оказалась "пятой колонной".
"Я говорю: "Подождите, кто вам это сказал? Почему вы по некоторым примерам даете такую маркировку и оценку?" Постоянное муссирование каких-то прецедентов породило волну, при том что в нашей сфере работают десятки тысяч человек", — говорит министр.