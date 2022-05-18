https://ria.ru/20220518/teatr-1789208543.html

Новый худрук Театра Маяковского рассказал о своих планах

Новый худрук Театра Маяковского рассказал о своих планах - РИА Новости, 18.05.2022

Новый худрук Театра Маяковского рассказал о своих планах

Новый художественный руководитель Театра имени Маяковского Егор Перегудов рассказал, что в ближайшее время планирует изучить весь репертуар и встретиться со... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:49

2022-05-18T12:49

2022-05-18T12:49

культура

александр кибовский

миндаугас карбаускис

москва

театры

театр имени маяковского

новости культуры

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Новый художественный руководитель Театра имени Маяковского Егор Перегудов рассказал, что в ближайшее время планирует изучить весь репертуар и встретиться со всеми артистами. При этом он отметил, что надеется "подойти" театру, но случится ли это – "вопрос большой".Перегудов вступил в новую должность 13 мая, о его назначении было объявлено 6 мая. В среду труппе его представил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.Он рассказал, что приостановил работу в других театральных проектах и готов полностью отдавать себя Театру Маяковского. По его словам, 1 июня, в свой день рождения, он займет кабинет худрука и затем планирует отсмотреть весь репертуар театра, куда входит 48 постановок, лично встретиться со всеми 82 актерами, а также с заведующими цехами и "понять, как все устроено"."Для меня сейчас важно понять и почувствовать театр — это живой организм. Я должен его понять прежде, чем что-то предлагать. И подойду ли я театру – вопрос большой. Мне кажется, что подойду", — сказал Перегудов.Также он отметил, что глубоко уважает предыдущего худрука театра Миндаугаса Карбаускиса как "режиссера и строителя театра", подчеркнув, что "такого уровня репертуара в Москве мало, и это заслуга Миндаугаса". О собственных планах Перегудов пока говорить не готов."Обычно я делаю два спектакля в сезон. Я уже сказал, что от всех других театров отрекся, поэтому надеюсь, что оба я сделаю здесь. Я не хочу, чтобы была режиссерская монополия, мне кажется, сейчас интеграл – предложить театру какое-то разнообразие. Я уже начал диалог с мастерами разного опыта, которые не боятся быть острыми и современными. Но все подробности — в начале следующего сезона", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220418/nemolyaeva-1783661293.html

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Светлана Вовк

александр кибовский, миндаугас карбаускис, москва, театры, театр имени маяковского, новости культуры