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Следствие попросило арестовать экс-главу департамента культуры Москвы
Следствие попросило арестовать экс-главу департамента культуры Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Следствие попросило арестовать экс-главу департамента культуры Москвы
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, следует из картотеки суда. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:43
2024-07-17T14:43
2024-07-17T22:11
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы арестовать бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, следует из картотеки суда.Как указано в карточке, Кибовского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. За первое преступление может грозить до 15 лет лишения свободы, за второе — до десяти лет.Как уточнили в Следственном комитете, бывшему чиновнику предъявили обвинения в восьми эпизодах получения взяток и в одном эпизоде покушения на мошенничество. Следствие считает, что Кибовский за взятки в составе организованной группы помогал коммерческим компаниям получать госконтракты."Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей", — говорится в Telegram-канале СК.Кибовский — историк, искусствовед, разработчик историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи. Автор статей и монографий. Академик и член президиума Российской академии художеств.Возглавлял департамент культуры Москвы до 27 сентября 2023 года.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой президента, Благодарностью правительства и другими наградами.
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происшествия, москва, россия, александр кибовский
Происшествия, Москва, Россия, Александр Кибовский
Следствие попросило арестовать экс-главу департамента культуры Москвы
Следствие просит арестовать Кибовского по делу о взяточничестве и мошенничестве