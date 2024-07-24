https://ria.ru/20240724/kibovskiy-1961664122.html
Защита Кибовского обжаловала его арест
Защита Кибовского обжаловала его арест - РИА Новости, 24.07.2024
Защита Кибовского обжаловала его арест
В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:07
2024-07-24T12:07
2024-07-24T12:07
происшествия
москва
александр кибовский
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, он отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.
https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html
https://ria.ru/20240722/perm-1961165730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александр кибовский
Происшествия, Москва, Александр Кибовский
Защита Кибовского обжаловала его арест
Защита экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского обжаловала его арест
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского
в СИЗО на срок до 16 сентября.
Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей.
Кибовский не признал вину, он отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.