https://ria.ru/20240724/kibovskiy-1961664122.html

Защита Кибовского обжаловала его арест

Защита Кибовского обжаловала его арест - РИА Новости, 24.07.2024

Защита Кибовского обжаловала его арест

В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:07

2024-07-24T12:07

2024-07-24T12:07

происшествия

москва

александр кибовский

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Кибовскому меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Замоскворецкий суд столицы в середине июля отправил Кибовского в СИЗО на срок до 16 сентября. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, он отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям.

https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html

https://ria.ru/20240722/perm-1961165730.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, александр кибовский