https://ria.ru/20240911/moskva-1971997702.html

Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы

Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы - РИА Новости, 11.09.2024

Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы

Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому по делу о покушении на... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:00

2024-09-11T10:00

2024-09-11T10:01

происшествия

москва

александр кибовский

сергей собянин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей Кибовскому А.В. назначено на 12 сентября в 14:00", - сказано в картотеке. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.

https://ria.ru/20240909/mumindzhanov-1971580630.html

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происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин