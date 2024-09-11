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Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы - РИА Новости, 11.09.2024
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10:00 11.09.2024 (обновлено: 10:01 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/moskva-1971997702.html
Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы
Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы - РИА Новости, 11.09.2024
Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому по делу о покушении на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:00
2024-09-11T10:01
происшествия
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александр кибовский
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей Кибовскому А.В. назначено на 12 сентября в 14:00", - сказано в картотеке. Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей. Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20240909/mumindzhanov-1971580630.html
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происшествия, москва, александр кибовский, сергей собянин
Происшествия, Москва, Александр Кибовский, Сергей Собянин
Следствие просит продлить арест экс-главе департамента культуры Москвы

Следствие просит продлить арест Кибовскому по делу о взяточничестве

© РИА Новости / Пресс-служба Замоскворецкого суда | Перейти в медиабанкАлександр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы
Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Замоскворецкого суда
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Александр Кибовский на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы продлить арест бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей Кибовскому А.В. назначено на 12 сентября в 14:00", - сказано в картотеке.
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Кибовскому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (восемь эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (один эпизод). По данным следствия, за взятки он способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей.
Кибовский не признал вину, отрицает причастность к каким-либо преступлениям.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
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