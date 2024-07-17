https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html

Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой

Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой - РИА Новости, 17.07.2024

Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский за неделю до задержания поделил с женой имущество через суд, следует из картотеки столичных РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:19

2024-07-17T15:19

2024-07-17T16:33

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский за неделю до задержания поделил с женой имущество через суд, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. В базе судов указано, что иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами был подан его женой Анастасией в феврале 2024 года и удовлетворен Кунцевским судом Москвы 11 июля. Суть требований не раскрывается. Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Кибовский задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (8 эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (1 эпизод). Следствие просит о его аресте. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.

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происшествия, москва, россия, александр кибовский, светлана петренко, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф)