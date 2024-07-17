https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой - РИА Новости, 17.07.2024
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой
Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский за неделю до задержания поделил с женой имущество через суд, следует из картотеки столичных РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:19
2024-07-17T15:19
2024-07-17T16:33
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский за неделю до задержания поделил с женой имущество через суд, следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции. В базе судов указано, что иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами был подан его женой Анастасией в феврале 2024 года и удовлетворен Кунцевским судом Москвы 11 июля. Суть требований не раскрывается. Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Кибовский задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (8 эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (1 эпизод). Следствие просит о его аресте. В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
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происшествия, москва, россия, александр кибовский, светлана петренко, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Кибовский, Светлана Петренко, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ)
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой через суд