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Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского - РИА Новости, 17.07.2024
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22:17 17.07.2024 (обновлено: 22:45 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960369078.html
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского - РИА Новости, 17.07.2024
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:17
2024-07-17T22:45
москва
происшествия
александр кибовский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября&quot;, — огласила решение судья Ирина Зорина.Как заявил во время заседания следователь, Кибовскому вменяется совершение серьезных преступлений, поэтому ему нельзя избрать более мягкую меру пресечения. По его словам, находясь на свободе, мужчина может скрыться, воспользоваться широкими связями и воспрепятствовать работе сотрудников СК, планирующих проверить его на совершение других правонарушений.Защита Кибовского, в свою очередь, считает, что в материалах отсутствуют доказательства его причастности к каким-либо преступлениям. Сам подозреваемый заявил, что не понял обвинение, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток в особо крупном размере и покушение на мошенничество. Как установило следствие, за взятки он помогал коммерческим организациям заключать госконтракты. Предварительно, их общая сумма превышает 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
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москва, происшествия, александр кибовский
Москва, Происшествия, Александр Кибовский
Суд арестовал экс-руководителя департамента культуры Москвы Кибовского

Суд арестовал Кибовского по делу о взяточничестве

© Фото : Пресс-служба Замоскворецкого суда | Перейти в медиабанкИзбрание меры пресечения экс-главе департамента культуры А. Кибовскому
Избрание меры пресечения экс-главе департамента культуры А. Кибовскому - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Пресс-служба Замоскворецкого суда
Перейти в медиабанк
Избрание меры пресечения экс-главе департамента культуры А. Кибовскому
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября", — огласила решение судья Ирина Зорина.

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Как заявил во время заседания следователь, Кибовскому вменяется совершение серьезных преступлений, поэтому ему нельзя избрать более мягкую меру пресечения. По его словам, находясь на свободе, мужчина может скрыться, воспользоваться широкими связями и воспрепятствовать работе сотрудников СК, планирующих проверить его на совершение других правонарушений.
Защита Кибовского, в свою очередь, считает, что в материалах отсутствуют доказательства его причастности к каким-либо преступлениям. Сам подозреваемый заявил, что не понял обвинение, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.
Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток в особо крупном размере и покушение на мошенничество. Как установило следствие, за взятки он помогал коммерческим организациям заключать госконтракты. Предварительно, их общая сумма превышает 100 миллионов рублей.
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