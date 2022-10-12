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"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
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"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве
"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве
В центре Москвы развернули уличную выставку, посвященную подвигу солдат и офицеров. "Герои с вечно русским сердцем" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.10.2022
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фото
москва
герои
музеон
александр кибовский
владимир мединский
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В центре Москвы развернули уличную выставку, посвященную подвигу солдат и офицеров. "Герои с вечно русским сердцем" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, герои, музеон, александр кибовский, владимир мединский
Фото, Москва, герои, Музеон, Александр Кибовский, Владимир Мединский
18:24 12.10.2022 (обновлено: 19:33 12.10.2022)
 

"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве

Читать ria.ru в
В центре Москвы развернули уличную выставку, посвященную подвигу солдат и офицеров. "Герои с вечно русским сердцем" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Фотовыставку "Герои с вечно русским сердцем" открыли сразу на нескольких площадках: в "Музеоне", Таганском, Перовском и Бабушкинском парках.

Девушка на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
1 из 8

Фотовыставку "Герои с вечно русским сердцем" открыли сразу на нескольких площадках: в "Музеоне", Таганском, Перовском и Бабушкинском парках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Организатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны.

Девушка на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
2 из 8

Организатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Экспозицию осмотрели помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
3 из 8

Экспозицию осмотрели помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Выставка посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции.

Открытие фотовыставки Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
4 из 8

Выставка посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Главная тема экспозиции — преемственность подвига.

Люди на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
5 из 8

Главная тема экспозиции — преемственность подвига.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Здесь собраны уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном пути и боевом подвиге героев.

Открытие фотовыставки Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
6 из 8

Здесь собраны уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном пути и боевом подвиге героев.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

На каждом из планшетов размещены цитаты из писем и воспоминаний бойцов.

Люди на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
7 из 8

На каждом из планшетов размещены цитаты из писем и воспоминаний бойцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Посетитель на фотовыставке "Герои с вечно русским сердцем" в парке искусств "Музеон".

Мужчина на фотовыставке Герои с вечно русским сердцем в парке искусств Музеон в Москве
8 из 8

Посетитель на фотовыставке "Герои с вечно русским сердцем" в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ФотоМосквагероиМузеонАлександр КибовскийВладимир Мединский
 
 
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