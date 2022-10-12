"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве
Фотовыставку "Герои с вечно русским сердцем" открыли сразу на нескольких площадках: в "Музеоне", Таганском, Перовском и Бабушкинском парках.
Фотовыставку "Герои с вечно русским сердцем" открыли сразу на нескольких площадках: в "Музеоне", Таганском, Перовском и Бабушкинском парках.
Организатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны.
Организатором выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны.
Экспозицию осмотрели помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
Экспозицию осмотрели помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский и глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.
Выставка посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции.
Выставка посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим Украину в 1943-1944 годах, и современным героям — участникам специальной военной операции.
Главная тема экспозиции — преемственность подвига.
Главная тема экспозиции — преемственность подвига.
Здесь собраны уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном пути и боевом подвиге героев.
Здесь собраны уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном пути и боевом подвиге героев.
На каждом из планшетов размещены цитаты из писем и воспоминаний бойцов.
На каждом из планшетов размещены цитаты из писем и воспоминаний бойцов.
Посетитель на фотовыставке "Герои с вечно русским сердцем" в парке искусств "Музеон".
Посетитель на фотовыставке "Герои с вечно русским сердцем" в парке искусств "Музеон".