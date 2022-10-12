https://ria.ru/20221012/geroi-1823480864.html

"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве

"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве - РИА Новости, 12.10.2022

"Герои с вечно русским сердцем": выставка в Москве

В центре Москвы развернули уличную выставку, посвященную подвигу солдат и офицеров. "Герои с вечно русским сердцем" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:24

2022-10-12T18:24

2022-10-12T19:33

фото

москва

герои

музеон

александр кибовский

владимир мединский

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В центре Москвы развернули уличную выставку, посвященную подвигу солдат и офицеров. "Герои с вечно русским сердцем" — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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