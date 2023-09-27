https://ria.ru/20230927/pravitelstvo-1898957899.html

Собянин назвал состав нового правительства Москвы

Собянин назвал состав нового правительства Москвы - РИА Новости, 27.09.2023

Собянин назвал состав нового правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил новый состав правительства Москвы, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:44

2023-09-27T14:44

2023-09-27T16:23

москва

политика

сергей собянин

александр кибовский

антон кульбачевский

единый день голосования в россии — 2023

владимир ефимов (правительство москвы)

максим ликсутов

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сергей Собянин утвердил новый состав правительства Москвы, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства столицы.Согласно документу, президиум правительства возглавляет сам Собянин. Все вице-мэры сохранили посты: Петр Бирюков остался заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Андрей Бочкарев — по градостроительной политике и строительству, Александр Горбенко — по региональной безопасности и информационной политике, Владимир Ефимов — по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, Максим Ликсутов — по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, Анастасия Ракова — по вопросам социального развития.Наталья Сергунина снова назначена вице-мэром — руководителем аппарата мэра и правительства, а Елена Зяббарова — главой департамента финансов в ранге министра. Кроме того, Сергунина вновь будет полномочным представителем мэра в Мосгордуме, а Гульнара Пенькова — пресс-секретарем Собянина и руководителем пресс-службы правительства города.При этом должности покинули два министра: руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский и глава департамента культуры Александр Кибовский. Департамент природопользования теперь возглавит Юлия Урожаева, а Кибовского сменил Алексей Фурсин. До этого Фурсин руководил департаментом предпринимательства и инновационного развития, теперь эту должность займет его первый заместитель Кристина Кострома.Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября, явка составила 42,5 процента. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39 процента голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Церемония инаугурации состоялась 18 сентября, в тот же день Собянин подписал указ об отставке столичного правительства.

https://ria.ru/20230918/sobyanin-1896958399.html

https://ria.ru/20230921/moskva-1897699520.html

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москва, политика, сергей собянин, александр кибовский, антон кульбачевский, единый день голосования в россии — 2023, владимир ефимов (правительство москвы) , максим ликсутов