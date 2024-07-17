https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960265609.html
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток - РИА Новости, 17.07.2024
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
По данным следствия, бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:33
2024-07-17T15:33
2024-07-17T16:33
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр кибовский
сергей собянин
светлана петренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По данным следствия, бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Кибовский задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (8 эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (1 эпизод). Следствие просит о его аресте.В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр кибовский, сергей собянин, светлана петренко, россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Кибовский, Сергей Собянин, Светлана Петренко, Россия, Москва
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
По данным следствия, Кибовский получил взяток более чем на сто миллионов рублей