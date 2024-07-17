Рейтинг@Mail.ru
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 17.07.2024 (обновлено: 16:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960265609.html
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток - РИА Новости, 17.07.2024
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток
По данным следствия, бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:33
2024-07-17T16:33
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
александр кибовский
сергей собянин
светлана петренко
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960252209_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_36526cc92bdbb6f4386e5b03e0679f93.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По данным следствия, бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Кибовский задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (8 эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (1 эпизод). Следствие просит о его аресте.В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
https://ria.ru/20240717/kibovskij-1960260420.html
https://ria.ru/20230927/kibovskiy-1898968428.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960252209_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_9fe5729852a96809e51c2ae7e58e8dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), александр кибовский, сергей собянин, светлана петренко, россия, москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Кибовский, Сергей Собянин, Светлана Петренко, Россия, Москва
В СК раскрыли данные о сумме полученных Кибовским взяток

По данным следствия, Кибовский получил взяток более чем на сто миллионов рублей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкБывший руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Бывший руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По данным следствия, бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский получил взяток на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Александр Кибовский - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Кибовский за неделю до задержания поделил имущество с женой
Вчера, 15:19
Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Кибовский задержан по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (8 эпизодов) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (1 эпизод). Следствие просит о его аресте.
В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Биография Александра Кибовского
27 сентября 2023, 15:19
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Александр КибовскийСергей СобянинСветлана ПетренкоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала