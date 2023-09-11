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Биография Сергея Цивилева

Биография Сергея Цивилева - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Сергея Цивилева

Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:48

2023-09-11T08:48

2023-09-11T08:48

справки

кемеровская область

сергей цивилев

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россия

политика

единый день голосования в россии — 2023

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Сергей Евгеньевич Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая народная республика, Россия).В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова по специальности "Вооружение кораблей", получил квалификацию офицера с высшим военно-специальным образованием, инженера-электромеханика. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "Финансы и кредит".С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-морском флоте СССР и Военно-морском флоте России. С 1995 по 1996 год руководил службой безопасности в филиале петербургского банка "Аэрофлот". В 1997-2012 годах Цивилев занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге.В 2012-2013 годах – заместитель председателя совета директоров ООО "Угольная компания "Колмар". С 2014 по 2018 год – генеральный директор ООО "Угольная компания "Колмар".5 марта 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Цивилева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. 9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Кемеровской области по результатам голосования Сергей Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Кемеровской области (с 27 марта 2019 года Кемеровская область – Кузбасс). 27 июня 2023 года Цивилев был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Кемеровской области – Кузбасса. По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8-10 сентября 2023 года, Цивилев сохранил пост губернатора региона, набрав 85,24% голосов избирателей.Член президиума Государственного Совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Награжден орденом Дружбы (2021), медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" Министерства обороны РФ (2019). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, владимир путин, россия, политика, единый день голосования в россии — 2023