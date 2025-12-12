Рейтинг@Mail.ru
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 12.12.2025 (обновлено: 17:53 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/ugol-2061729107.html
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им - РИА Новости, 12.12.2025
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им
Российские угольные компании считают, что меры государственной поддержки помогли им в этом году, заявил журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:52:00+03:00
2025-12-12T17:53:00+03:00
россия
кемерово
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057916864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69dbc90939ca472111f57502976bbbab.jpg
https://ria.ru/20251212/ugol-2061713982.html
россия
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057916864_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7db804cc785c50258d4042551cf971a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемерово, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Кемерово, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им

Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им в этом году

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.
Шахтер ГУП ДНР Торезантрацит работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР. - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Шахтер ГУП ДНР "Торезантрацит" работает в горной выработке Шахтоуправления имени Л.И. Лутугина города Торез в ДНР.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские угольные компании считают, что меры государственной поддержки помогли им в этом году, заявил журналистам глава Минэнерго России Сергей Цивилев.
"Угольщики оценивают, что в этом году эти меры поддержки им помогли. Это поддержало в трудный период угольную отрасль не только Кузбасса, а всю угольную отрасль Российской Федерации", - заявил министр по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли в Кемерово.
Вскрышные работы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Правительство продлило меры господдержки для угольных компаний
Вчера, 17:06
 
РоссияКемеровоСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала