Минэнерго и угольные компании обсудили меры господдержки на 2026 год - РИА Новости, 12.12.2025
17:59 12.12.2025
Минэнерго и угольные компании обсудили меры господдержки на 2026 год
Минэнерго и угольные компании обсудили меры господдержки на 2026 год

Отгрузка 2-миллиардной тонны угля предприятиями АО "СУЭК-Красноярск"
Отгрузка 2-миллиардной тонны угля предприятиями АО "СУЭК-Красноярск". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы сегодня проводили совещание с угольщиками Кузбасса и задавали этот вопрос напрямую... Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - сказал он по итогам совещания в Кемерово по ситуации в угольной отрасли.
Российские угольные компании считают, что господдержка помогла им
