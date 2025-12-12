https://ria.ru/20251212/ugol-2061730749.html
Минэнерго и угольные компании обсудили меры господдержки на 2026 год
Минэнерго РФ и угольные компании обсуждают, какие меры господдержки необходимо принять в следующем году, заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:59:00+03:00
2025-12-12T17:59:00+03:00
2025-12-12T17:59:00+03:00
россия
кемерово
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
кемерово
2025
Россия, Кемерово, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
