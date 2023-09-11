https://ria.ru/20230911/nosov-1894621420.html

Биография Сергея Носова

Биография Сергея Носова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Сергея Носова

Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:54

2023-09-11T00:54

2023-09-11T00:54

магаданская область

справки

магаданская область

сергей носов

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политика

единый день голосования в россии — 2023

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Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области.В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова (ныне Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова). В 1994 году – Академию народного хозяйства РФ при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Доктор технических наук.В 1983-1998 годах работал на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подручным сталевара, производственным мастером, заместителем начальника мартеновского цеха № 1, заместителем начальника кислородно-конверторного цеха, заместителем начальника цеха по технологии, начальником конвертерного цеха, заместителем директора сталепрокатного завода № 2 ММК, главным инженером – первым заместителем директора сталепрокатного завода № 2, директором сталепрокатного завода № 2, начальником управления производством, главным инженером металлургического комплекса, исполнительным директором, первым заместителем генерального директора ММК по производству и инвестициям, заместителем генерального директора по строительству ММК. https://magadan.er.ru/person/99f6cb2b-84c0-40fa-a3ad-e66a291fbbc9Был членом совета директоров ММК.В 1998-1999 годах – первый заместитель генерального директора ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".В 1999-2002 годах – генеральный директор ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".В 2000 и 2004 годах избирался депутатом законодательного собрания Свердловской области.В 2002-2005 годах – управляющий директор ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), управляющий директор Западно-Сибирского металлургического комбината (город Новокузнецк), старший вице-президент – руководитель Дирекции промышленной площадки НТМК, вице-президент по технической политике ООО "ЕвразХолдинг".Был председателем советов директоров ОАО "Тагилбанк", членом, председателем совета директоров ОАО "Высокогорский ГОК", членом совета директоров ОАО "Северский трубный завод".В 2006-2007 годах – советник заместителя генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" (Москва).В 2007-2009 годах – генеральный директор ЗАО "РусСпецСталь" (Москва).В 2009-2010 годах – генеральный директор ОАО "РТ-металлургия" (Москва).В 2011-2012 годах – советник генерального директора, председатель совета директоров ООО "ЛексЭлекта" (Москва).С июля по октябрь 2012 года занимал должность вице-губернатора Свердловской области. https://www.49gov.ru/government/governor/bio/14 октября 2012 года Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила. Вступил в должность 17 октября. https://ria.ru/state/20121017/903365499.html10 сентября 2017 года был переизбран на должность главы Нижнего Тагила. За него проголосовало более 90% избирателей. https://ria.ru/politics/20170911/1502207912.html28 мая 2018 года указом президента РФ Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области. https://ria.ru/politics/20180528/1521517827.html9 сентября 2018 года был избран губернатором Магаданской области, получив поддержку 81,6% избирателей. http://www.magadan.vybory.izbirkom.ru/region/region/magadan?action=show&root=1&tvd=2492000299548&vrn=2492000299544&region=49&global=&sub_region=49&prver=0&pronetvd=null&vibid=2492000299548&type=22213 сентября Сергей Носов официально вступил в должность губернатора Магаданской области. https://ria.ru/20180913/1528471392.html11 сентября 2023 года Сергей Носов победил на выборах губернатора Магаданской области с 72,39% голосов. https://ria.ru/20230910/vybory-1895404962.htmlЧлен Высшего совета политической партии "Единая Россия", секретарь Магаданского регионального отделения партии. https://er.ru/persons/vyssii-sovetЧлен Государственного Совета РФ. http://www.kremlin.ru/structure/state-council/membersНагражден орденом Почета (2000), http://kremlin.ru/acts/bank/15742медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995). http://kremlin.ru/acts/bank/7922/page/2Лауреат Государственной премии РФ 1995 года за достижения в области науки и техники, http://kremlin.ru/acts/bank/7968премии Правительства РФ 1998 года в области науки и техники. http://docs.cntd.ru/document/901728564Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

магаданская область

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, магаданская область, сергей носов, единая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023