Резервный борт на авиарейс из Магадана в Москву прибудет ночью - РИА Новости, 22.01.2026
12:35 22.01.2026
Резервный борт на авиарейс из Магадана в Москву прибудет ночью
Резервный борт на авиарейс из Магадана в Москву прибудет ночью
Резервный борт на авиарейс "Магадан - Москва" должен прибыть в столицу Колымы ночью, власти региона помогают расселить пассажиров, сообщил губернатор Сергей... РИА Новости, 22.01.2026
© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого. Архивное фото
МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Резервный борт на авиарейс "Магадан - Москва" должен прибыть в столицу Колымы ночью, власти региона помогают расселить пассажиров, сообщил губернатор Сергей Носов.
Самолёт, выполнявший рейс из Магадана в Москву, по технической причине прекратил выполнение взлёта. Boeing-747 отбуксировали к зданию аэровокзала.
"Уже запрошен резервный борт, прибытие которого в Магадан запланировано на 03.30 (19.30 мск четверга), обратный вылет – на завтра в 06.00 (22.00 мск четверга). Авиакомпания "Россия" совместно с минтрансом Магаданской области занимаются расселением пассажиров. Эта процедура уже отработана. Поручил министру транспорта постоянно держать вопрос на контроле", - написал Носов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аэропорт Магадана работает в штатном режиме.
"В соответствии с инструкциями по безопасности воздушная гавань была закрыта на полтора часа. Контролирующие структуры проводят проверки", - уточнил губернатор Магаданской области.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
