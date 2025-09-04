Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и Магаданская область подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ
04.09.2025
15:22 04.09.2025
ПСБ и Магаданская область подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ
ПСБ и Магаданская область подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
ПСБ и Магаданская область подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Магаданской области Сергей Носов заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Магаданской области Сергей Носов заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба банка. Финорганизация примет участие в инвестиционных и инфраструктурных проектах региона, развитии программ для предпринимательства, ипотечного кредитования на территории области. Сотрудничество также затронет сферу обслуживания государственного и муниципального заказа. "ПСБ и Магаданская область объединили усилия, чтобы в новых проектах и инициативах раскрыть тот промышленный и экономический потенциал, который заложен в этом уникальном регионе. Особое внимание будет уделено приоритетным проектам в различных отраслях региональной экономики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, что позволит привлечь в область дополнительные финансовые ресурсы", — приводит пресс-служба слова Фрадкова на подписании. Он добавил, что в регионе развиты такие крупные отрасли экономики, как горнодобывающая и рыбная промышленность, активную деятельность ведут малые предприятия, фермерские хозяйства, реализуются туристические проекты, и банк будет оказывать всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку для дальнейшего динамичного развития экономики Магаданской области. Отдельным пунктом сотрудничества станет реализация программ ипотечного кредитования, в том числе льготного, федеральных программ по обеспечению граждан жильем, содействие развитию жилищного строительства в регионе, повышение доступности программ ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы области. Также в планах – более активное внедрение безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Магаданской области Сергей Носов заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба банка.
Финорганизация примет участие в инвестиционных и инфраструктурных проектах региона, развитии программ для предпринимательства, ипотечного кредитования на территории области. Сотрудничество также затронет сферу обслуживания государственного и муниципального заказа.
"ПСБ и Магаданская область объединили усилия, чтобы в новых проектах и инициативах раскрыть тот промышленный и экономический потенциал, который заложен в этом уникальном регионе. Особое внимание будет уделено приоритетным проектам в различных отраслях региональной экономики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, что позволит привлечь в область дополнительные финансовые ресурсы", — приводит пресс-служба слова Фрадкова на подписании.
Он добавил, что в регионе развиты такие крупные отрасли экономики, как горнодобывающая и рыбная промышленность, активную деятельность ведут малые предприятия, фермерские хозяйства, реализуются туристические проекты, и банк будет оказывать всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку для дальнейшего динамичного развития экономики Магаданской области.
Отдельным пунктом сотрудничества станет реализация программ ипотечного кредитования, в том числе льготного, федеральных программ по обеспечению граждан жильем, содействие развитию жилищного строительства в регионе, повышение доступности программ ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы области.
Также в планах – более активное внедрение безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
