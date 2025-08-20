Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реках в Магаданской области начал снижаться - РИА Новости, 20.08.2025
15:39 20.08.2025
Уровень воды в реках в Магаданской области начал снижаться
МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Уровень воды в реках и ручьях Магаданской области, где объявлен режим ЧС из-за паводков, начал снижаться, сообщил губернатор Сергей Носов. В Магаданской области почти неделю шли сильные ливневые дожди, выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. На трассу "Колыма" отправились спасатели, они будут помогать застрявшим на дороге водителям. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками. Без электричества остались поселки Омсукчан и Дукат, там работают аварийные бригады. "Метеорологи фиксируют начало спада воды в реках. За минувшие сутки дорожные службы восстановили проезд на шестнадцати участках федеральных и региональных трасс. Специалисты продолжают трудиться в круглосуточном режиме и планируют завершить в ближайшие дни. "Магаданэнерго" ведет поиск и устранение аварий на линиях электропередачи", - написал Носов в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе ведут ежечасный мониторинг уровня воды в наиболее проблемных точках, используют беспилотники для контроля русел рек. Под постоянным наблюдением остаются дамбы, мосты и гидротехнические сооружения.
происшествия, магаданская область, сергей носов, магаданэнерго
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов, Магаданэнерго
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиРазмытие дорог в Магаданской области в результате паводков
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков. Архивное фото
ПроисшествияМагаданская областьСергей НосовМагаданэнерго
 
 
