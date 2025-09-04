"Русгидро" запустило ЛЭП в Магаданской области

https://ria.ru/20250904/rusgidro-2039561903.html
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ ввело в работу высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) напряжением 220 кВ в рамках завершающего этапа строительства Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области, в церемонии принял участие министр энергетики Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости. Линия электропередачи соединила крупнейшие электростанции Магаданской области: Усть-Среднеканскую и Колымскую ГЭС. В церемонии также участвовали губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин. Строительство новой высоковольтной ЛЭП повышает надежность энергоснабжения в изолированной энергосистеме Магаданской области и дает возможность подключения новых потребителей, обеспечивая передачу электроэнергии Усть-Среднеканской ГЭС при работе на полной мощности. "Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
