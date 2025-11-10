Губернатор Магаданской области объяснил введение плоских авиатарифов

МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Плоские авиатарифы на направлении между Магаданом и Москвой были введены для обеспечения большей доступности Дальнего Востока для граждан РФ, вахтовые рабочие, приезжающие в регион, должны оплачивать перелет по коммерческим тарифам, заявил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В Магаданской области возник традиционный для осеннего периода дефицит авиабилетов. В регионе завершился золотой промывочный сезон, и предприятия массово вывозят из Магадана вахтовых рабочих. Сейчас на направлении Москва - Магадан - Москва единственный авиаперевозчик "Аэрофлот" производит три рейса в неделю.
Власти региона добились добавления четырех рейсов на столичном направлении до конца года. Однако полностью проблему это не решает. Сейчас, как сообщили РИА Новости в авиакассах, на некоторых рейсах из Магадана нет даже билетов бизнес-класса. Нет доступных авиабилетов и на направления на Хабаровск и Новосибирск.
"Плоские тарифы появились для транспортной доступности Дальнего Востока для жителей России. Чтобы летали родственники друг к другу, чтобы летали друзья в гости, чтобы летали туристы. Но тогда надо вот что понять, коммерческие тарифы должны быть, наверное, для всех неграждан Российской Федерации", - сказал Носов.
Он добавил, что обратился с такой инициативой в Минтранс РФ. Кроме того, власти Магаданской области попросили увеличить число рейсов из Магадана на самое популярное московское направление до пяти раз в неделю.
