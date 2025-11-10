Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Магаданской области объяснил введение плоских авиатарифов
14:21 10.11.2025
Губернатор Магаданской области объяснил введение плоских авиатарифов
Плоские авиатарифы на направлении между Магаданом и Москвой были введены для обеспечения большей доступности Дальнего Востока для граждан РФ, вахтовые рабочие,... РИА Новости, 10.11.2025
магадан, москва, россия, сергей носов, аэрофлот
Магадан, Москва, Россия, Сергей Носов, Аэрофлот
Губернатор Магаданской области объяснил введение плоских авиатарифов

Носов: плоские авиатарифы ввели для обеспечения доступности Дальнего Востока

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Сергей Носов
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Сергей Носов . Архивное фото
МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Плоские авиатарифы на направлении между Магаданом и Москвой были введены для обеспечения большей доступности Дальнего Востока для граждан РФ, вахтовые рабочие, приезжающие в регион, должны оплачивать перелет по коммерческим тарифам, заявил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В Магаданской области возник традиционный для осеннего периода дефицит авиабилетов. В регионе завершился золотой промывочный сезон, и предприятия массово вывозят из Магадана вахтовых рабочих. Сейчас на направлении Москва - Магадан - Москва единственный авиаперевозчик "Аэрофлот" производит три рейса в неделю.
Самолет авиакомпании КрасАвиа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В "КрасАвиа" назвали причину сбоя в работе информационных систем
19 сентября, 15:17
Власти региона добились добавления четырех рейсов на столичном направлении до конца года. Однако полностью проблему это не решает. Сейчас, как сообщили РИА Новости в авиакассах, на некоторых рейсах из Магадана нет даже билетов бизнес-класса. Нет доступных авиабилетов и на направления на Хабаровск и Новосибирск.
"Плоские тарифы появились для транспортной доступности Дальнего Востока для жителей России. Чтобы летали родственники друг к другу, чтобы летали друзья в гости, чтобы летали туристы. Но тогда надо вот что понять, коммерческие тарифы должны быть, наверное, для всех неграждан Российской Федерации", - сказал Носов.
Он добавил, что обратился с такой инициативой в Минтранс РФ. Кроме того, власти Магаданской области попросили увеличить число рейсов из Магадана на самое популярное московское направление до пяти раз в неделю.
Проводница несет комплекты постельного белья пассажирам - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
РЖД изменили схему покупки постельного белья к билету онлайн
29 октября, 17:03
 
МагаданМоскваРоссияСергей НосовАэрофлот
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
