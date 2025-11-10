Губернатор Магаданской области объяснил введение плоских авиатарифов

МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Плоские авиатарифы на направлении между Магаданом и Москвой были введены для обеспечения большей доступности Дальнего Востока для граждан РФ, вахтовые рабочие, приезжающие в регион, должны оплачивать перелет по коммерческим тарифам, заявил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Он добавил, что обратился с такой инициативой в Минтранс РФ. Кроме того, власти Магаданской области попросили увеличить число рейсов из Магадана на самое популярное московское направление до пяти раз в неделю.