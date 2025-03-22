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Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае - РИА Новости, 22.03.2025
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае
Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:46:00+03:00
2025-03-22T11:46:00+03:00
2025-03-22T11:46:00+03:00
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МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Уже в мае строители начнут работы по возведению монумента в честь наших героев специальной военной операции. Скульпторы выполнили формовку фигур воинов, и к концу апреля их отольют в бронзе. На 90% собраны лицевые части мозаичного панно знамени", - написал Носов в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что также предстоит благоустроить территорию, установить наружное освещение, провести архитектурно-ландшафтное оформление площади и обустроить зоны отдыха.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, магаданская область, сергей носов, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Сергей Носов, СВО
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае
Губернатор Носов: в Магадане начнут устанавливать монумент героям СВО в мае