Рейтинг@Mail.ru
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:46 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/magadan-2006644175.html
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае - РИА Новости, 22.03.2025
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае
Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T11:46:00+03:00
2025-03-22T11:46:00+03:00
надежные люди
магадан
магаданская область
сергей носов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006642660_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_3a22125922dac21adbd5c1a7674aecc3.jpg
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Уже в мае строители начнут работы по возведению монумента в честь наших героев специальной военной операции. Скульпторы выполнили формовку фигур воинов, и к концу апреля их отольют в бронзе. На 90% собраны лицевые части мозаичного панно знамени", - написал Носов в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что также предстоит благоустроить территорию, установить наружное освещение, провести архитектурно-ландшафтное оформление площади и обустроить зоны отдыха.
https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html
магадан
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006642660_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_765086cc853cd665b8d68eaa67dd776b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, магаданская область, сергей носов, сво
Надежные люди, Магадан, Магаданская область, Сергей Носов, СВО
Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае

Губернатор Носов: в Магадане начнут устанавливать монумент героям СВО в мае

© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской областиСкульпторы выполняют формовку фигур монумента в честь героев специальной военной операции
Скульпторы выполняют формовку фигур монумента в честь героев специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской области
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Уже в мае строители начнут работы по возведению монумента в честь наших героев специальной военной операции. Скульпторы выполнили формовку фигур воинов, и к концу апреля их отольют в бронзе. На 90% собраны лицевые части мозаичного панно знамени", - написал Носов в Telegram-канале.
Сотрудницы госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
ЕР передала помощь участникам спецоперации в ростовском госпитале
Вчера, 09:58
Губернатор уточнил, что также предстоит благоустроить территорию, установить наружное освещение, провести архитектурно-ландшафтное оформление площади и обустроить зоны отдыха.
 
Надежные людиМагаданМагаданская областьСергей НосовСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала