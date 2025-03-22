https://ria.ru/20250322/magadan-2006644175.html

Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае

Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае - РИА Новости, 22.03.2025

Монумент героям спецоперации начнут ставить в Магадане в мае

Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T11:46:00+03:00

2025-03-22T11:46:00+03:00

2025-03-22T11:46:00+03:00

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МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Строители начнут устанавливать в Магадане монумент героям специальной военной операции в мае, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Уже в мае строители начнут работы по возведению монумента в честь наших героев специальной военной операции. Скульпторы выполнили формовку фигур воинов, и к концу апреля их отольют в бронзе. На 90% собраны лицевые части мозаичного панно знамени", - написал Носов в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что также предстоит благоустроить территорию, установить наружное освещение, провести архитектурно-ландшафтное оформление площади и обустроить зоны отдыха.

https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html

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магаданская область

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Артем Смирнов

магадан, магаданская область, сергей носов, сво