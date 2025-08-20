Рейтинг@Mail.ru
Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей
15:59 20.08.2025
Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей
2025-08-20T15:59:00+03:00
2025-08-20T15:59:00+03:00
происшествия
магаданская область
сергей носов
МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Вертолет "Авиации Колымы" вылетел на трассу "Колыма", где из-за паводков застряли около 40 автомобилей, планируется эвакуировать женщин и детей, сообщает правительство региона. В Магаданской области почти неделю шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. На трассу "Колыма" отправились спасатели, они будут помогать застрявшим на дороге водителям. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками. Без электричества остались поселки Омсукчан и Дукат, там работают аварийные бригады. "Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы… В районе поворота на Омсукчан отрезанными оказались люди на автомобилях, среди них женщины и дети. Всего около 40 машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что продукты и воду на место уже доставили местные золотодобытчики. "Еду и воду ранее на место доставили из артели "Герба" – об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова, на место вылетел вертолет "Авиации Колымы", чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду", - цитирует правительство Магаданской области руководителя Центра управления регионом Павла Берегового. Ранее в среду губернатор Сергей Носов сообщал, что уровень воды в реках и ручьях Магаданской области, где объявлен режим ЧС из-за паводков, начал снижаться.
магаданская область
происшествия, магаданская область, сергей носов
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов
Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей

Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где из-за паводков застряли 40 автомобилей

© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramВертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы
Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы
МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Вертолет "Авиации Колымы" вылетел на трассу "Колыма", где из-за паводков застряли около 40 автомобилей, планируется эвакуировать женщин и детей, сообщает правительство региона.
В Магаданской области почти неделю шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. На трассу "Колыма" отправились спасатели, они будут помогать застрявшим на дороге водителям. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками. Без электричества остались поселки Омсукчан и Дукат, там работают аварийные бригады.
"Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы… В районе поворота на Омсукчан отрезанными оказались люди на автомобилях, среди них женщины и дети. Всего около 40 машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продукты и воду на место уже доставили местные золотодобытчики.
"Еду и воду ранее на место доставили из артели "Герба" – об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова, на место вылетел вертолет "Авиации Колымы", чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду", - цитирует правительство Магаданской области руководителя Центра управления регионом Павла Берегового.
Ранее в среду губернатор Сергей Носов сообщал, что уровень воды в реках и ручьях Магаданской области, где объявлен режим ЧС из-за паводков, начал снижаться.
ПроисшествияМагаданская областьСергей Носов
 
 
