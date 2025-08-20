https://ria.ru/20250820/chp-2036531538.html

Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей

Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей - РИА Новости, 20.08.2025

Вертолет вылетел на трассу "Колыма", где застряли 40 автомобилей

Вертолет "Авиации Колымы" вылетел на трассу "Колыма", где из-за паводков застряли около 40 автомобилей, планируется эвакуировать женщин и детей, сообщает... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:59:00+03:00

2025-08-20T15:59:00+03:00

2025-08-20T15:59:00+03:00

происшествия

магаданская область

сергей носов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036531087_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_58cb64c7e539cbb2a00d08128d2cf3f6.jpg

МАГАДАН, 20 авг - РИА Новости. Вертолет "Авиации Колымы" вылетел на трассу "Колыма", где из-за паводков застряли около 40 автомобилей, планируется эвакуировать женщин и детей, сообщает правительство региона. В Магаданской области почти неделю шли сильные ливневые дожди. Выпала полуторамесячная норма осадков. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. Почти все региональные дороги и трасса "Колыма" закрыты для проезда из-за размывов полотна и обрушения подъездных путей к мостам. На трассу "Колыма" отправились спасатели, они будут помогать застрявшим на дороге водителям. Магаданские энергетики начали перестраивать ЛЭП "Ольская-Клепка", опоры которой подмыло паводками. Без электричества остались поселки Омсукчан и Дукат, там работают аварийные бригады. "Вертолет вылетел в район поворота на Омсукчан для эвакуации женщин и детей с отрезанного участка трассы… В районе поворота на Омсукчан отрезанными оказались люди на автомобилях, среди них женщины и дети. Всего около 40 машин", - говорится в сообщении. Отмечается, что продукты и воду на место уже доставили местные золотодобытчики. "Еду и воду ранее на место доставили из артели "Герба" – об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова, на место вылетел вертолет "Авиации Колымы", чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду", - цитирует правительство Магаданской области руководителя Центра управления регионом Павла Берегового. Ранее в среду губернатор Сергей Носов сообщал, что уровень воды в реках и ручьях Магаданской области, где объявлен режим ЧС из-за паводков, начал снижаться.

https://ria.ru/20250813/chp-2035071178.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, сергей носов