https://ria.ru/20260203/bespilotnik-2071971106.html
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА - РИА Новости, 03.02.2026
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА
Преподаватели магаданской школы БПЛА, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, обучат студентов военного учебного центра при магаданском РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:38:00+03:00
сергей носов
общество
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_0:140:3071:1867_1920x0_80_0_0_e66255fe5306c69f030df045627e0a09.jpg
https://ria.ru/20260128/armiya-2070541213.html
магадан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_995485e9a1e681e9394238fe444d7d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей носов, общество, магадан, россия
Сергей Носов, Общество, Магадан, Россия
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА
В магаданской школе БПЛА обучат студентов навыкам управления беспилотниками