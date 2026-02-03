Рейтинг@Mail.ru
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 03.02.2026 (обновлено: 15:38 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/bespilotnik-2071971106.html
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА - РИА Новости, 03.02.2026
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА
Преподаватели магаданской школы БПЛА, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, обучат студентов военного учебного центра при магаданском РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:37:00+03:00
2026-02-03T15:38:00+03:00
сергей носов
общество
магадан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_0:140:3071:1867_1920x0_80_0_0_e66255fe5306c69f030df045627e0a09.jpg
https://ria.ru/20260128/armiya-2070541213.html
магадан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143216_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_995485e9a1e681e9394238fe444d7d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей носов, общество, магадан, россия
Сергей Носов, Общество, Магадан, Россия
Студентов военного учебного центра в Магадане научат управлять БПЛА

В магаданской школе БПЛА обучат студентов навыкам управления беспилотниками

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 3 фев - РИА Новости. Преподаватели магаданской школы БПЛА, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, обучат студентов военного учебного центра при магаданском вузе навыкам управления беспилотниками, сообщил губернатор Сергей Носов.
"Технологиями и опытом поделится наша школа БПЛА с преподавателями и студентами военного учебного центра СВГУ. На площадке будут организованы курсы операторов БПЛА с изучением теоретической и практической части, образцов беспилотников, которые сегодня используются в специальной военной операции, в том числе трофейной техники. В работе примут участие ветераны СВО", - написал в своем Telegram-канале Сергей Носов.
Он добавил, что поручил профильным министерствам и ведомствам региона совместно со школой и вузом подготовить учебную программу и необходимое материально-техническое обеспечение.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Желающих уже очень много". Что придумали для будущих операторов БПЛА
28 января, 08:00
 
Сергей НосовОбществоМагаданРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала