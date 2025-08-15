https://ria.ru/20250815/putin-2035581845.html

Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"

Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя" - РИА Новости, 15.08.2025

Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T17:11:00+03:00

2025-08-15T17:11:00+03:00

2025-08-15T17:11:00+03:00

россия

магаданская область

владимир путин

сергей носов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035576668_0:0:2375:1336_1920x0_80_0_0_2c2cc2360c54432d2689ab16565f03a5.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы. Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил Путину продукцию, изготовленную по технологии коренных и малочисленных народов региона. "Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников", - сказал Носов. "Мясо морского зверя. Какого зверя?" - поинтересовался Путин и взял консервы в руки. "Это ларга. Это не моржей, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа", - пояснил Носов. Также губернатор показал президенту витамины Омега-3 с добавками из женьшеня. "Женьшень наш, или Дальневосточный", - поинтересовался глава государства. Услышав, что женьшень корейский, Путин обратил внимание, что "у нас свой есть", и нужно его использовать. Носов ответил, что для производства в промышленных масштабах пока нет.

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

россия

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на заводе "Омега-Си" в Магадане Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Магадане 2025-08-15T17:11 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, магаданская область, владимир путин, сергей носов, общество