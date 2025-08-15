Рейтинг@Mail.ru
Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя" - РИА Новости, 15.08.2025
17:11 15.08.2025
Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"
Путину на презентации магаданской продукции показали "мясо морского зверя"
Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы. РИА Новости, 15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы. Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил Путину продукцию, изготовленную по технологии коренных и малочисленных народов региона. "Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников", - сказал Носов. "Мясо морского зверя. Какого зверя?" - поинтересовался Путин и взял консервы в руки. "Это ларга. Это не моржей, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа", - пояснил Носов. Также губернатор показал президенту витамины Омега-3 с добавками из женьшеня. "Женьшень наш, или Дальневосточный", - поинтересовался глава государства. Услышав, что женьшень корейский, Путин обратил внимание, что "у нас свой есть", и нужно его использовать. Носов ответил, что для производства в промышленных масштабах пока нет.
2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации местной магаданской продукции на заводе "Омега Си" показали "мясо морского зверя" - консервы из нерпы.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил Путину продукцию, изготовленную по технологии коренных и малочисленных народов региона.
"Мясо. Кстати считается, что очень полезное по своим свойствам для подводников", - сказал Носов.
"Мясо морского зверя. Какого зверя?" - поинтересовался Путин и взял консервы в руки.
"Это ларга. Это не моржей, моржей у нас здесь нету, это так называемый морской заяц, нерпа", - пояснил Носов.
Также губернатор показал президенту витамины Омега-3 с добавками из женьшеня.
"Женьшень наш, или Дальневосточный", - поинтересовался глава государства. Услышав, что женьшень корейский, Путин обратил внимание, что "у нас свой есть", и нужно его использовать.
Носов ответил, что для производства в промышленных масштабах пока нет.
 
