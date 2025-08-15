https://ria.ru/20250815/peskov-2035424365.html

Путин в Магадане посетит промышленное предприятие, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магадан посетит промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым, заявил... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магадан посетит промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин прибыл в Магадан. О рабочей программе президента журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства."Строится много объектов, там промышленное производство достаточно технологичное. Там создаются витамины, биожиры. Действительно наши препараты, витамин Д, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради "красного словца", а так оно и есть. Предприятие посетит Путин", - сказал Песков.Кроме того, Путин пообщается с Носовым и посетит объекты благоустройства города."Полноценная региональная поездка. Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз", - добавил Песков.В пятницу Путин также проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится на Аляске.

