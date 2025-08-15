https://ria.ru/20250815/peskov-2035424365.html
Путин в Магадане посетит промышленное предприятие, заявил Песков
Путин в Магадане посетит промышленное предприятие, заявил Песков - РИА Новости, 15.08.2025
Путин в Магадане посетит промышленное предприятие, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магадан посетит промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым, заявил... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:13:00+03:00
2025-08-15T04:13:00+03:00
2025-08-15T04:18:00+03:00
россия
владимир путин
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магадан посетит промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин прибыл в Магадан. О рабочей программе президента журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства."Строится много объектов, там промышленное производство достаточно технологичное. Там создаются витамины, биожиры. Действительно наши препараты, витамин Д, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради "красного словца", а так оно и есть. Предприятие посетит Путин", - сказал Песков.Кроме того, Путин пообщается с Носовым и посетит объекты благоустройства города."Полноценная региональная поездка. Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз", - добавил Песков.В пятницу Путин также проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится на Аляске.
https://ria.ru/20250815/veteran-2035423174.html
россия
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, магадан
Россия, Владимир Путин, Магадан
Путин в Магадане посетит промышленное предприятие, заявил Песков
Песков: Путин в Магадане посетит предприятие и встретится с губернатором
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Магадан посетит промышленное производство и пообщается с губернатором региона Сергеем Носовым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Путин прибыл в Магадан. О рабочей программе президента журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства.
"Строится много объектов, там промышленное производство достаточно технологичное. Там создаются витамины, биожиры. Действительно наши препараты, витамин Д, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради "красного словца", а так оно и есть. Предприятие посетит Путин", - сказал Песков.
Кроме того, Путин пообщается с Носовым и посетит объекты благоустройства города.
"Полноценная региональная поездка. Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз", - добавил Песков.
В пятницу Путин также проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится на Аляске.